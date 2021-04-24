HPG: قواتنا تسطر مقاومة تاريخية ضد هجمات الاحتلال

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق زاب وآفاشين ومتينا ومقاومة قوات الكريلا.

وجاء في البيان:

"شن جيش الاحتلال التركي في الـ 23 من شهري نيسان الجاري هجوماً على مناطق متينا وآفاشين وزاب في مناطق الدفاع المشروع. فيما سطرت قواتنا مقاومة تاريخية. وألحقت ضربات موجعة بجيش الاحتلال.

بين الساعة 00:30 والساعة 01:30 أراد جيش الاحتلال التركي إنزال جنوده بواسطة مروحيات سكورسكي في كل من كري زندورا ودراري. استهدفت قواتنا الكريلا المروحيات التي كانت تحاول إنزال الجنود في الساحة وأجبرت المروحيات على الابتعاد عن المنطقة.

استهداف المحتلين الذين أرادوا النزول في مام رشو ومقتل الكثير من الجنود

في حوالي الساعة 21:00 وبعد القصف أنزل جيش الاحتلال التركي الجنود في ساحة مام رشو. في تلك الأثناء استهدفت قوات الكريلا مروحيتين من نوع سكورسكي كانتا تحاولان إنزال الجنود. المروحيات التي تلقت الضربات ابتعدت عن الساحة. تكبد المحتلون خسائر في الأرواح دون الحصول على معلومات مؤكدة حول عدد القتلى.

المحتلون الذين حاولوا في الساعة 21:00 التمركز في المنطقة تحولوا إلى هدف لقواتنا مرتين. في العملية تم قتل جندي وأصيب الكثيرون منهم.

عملية لقوات الدفاع الجوي

قصفت قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي وفي إطار حملة " حان وقت الحرية" بتاريخ 23 نيسان في الساعة 08:45 بواسطة آلية للدفاع الجوي كتيبة جلي بناحية جلي التابعة لجولميرك. ونجحت عملية الاستهداف وتم تنفيذ العملية بنجاح".