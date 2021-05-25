HPG: قواتنا نفذت 196 عملية وقضت على 238 من عناصر الاحتلال

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن حصيلة عملياتها الشهرية في مناطق الدفاع المشروع، وذلك خلال بيان.

وبحسب البيان، نفذت قوات الكريلا لـ 196عملية لقوات الكريلا، واستشهاد 39 مقاتلًا ومقاتلة، بالإضافة إلى تنفيذ 34 عملية لقوات الشهيدة دلال آمد للدفاع الجوي".

وأكد البيان أن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع المشروع بالمدافع والهيلوكوبترات مئات المرات، وحاول 42 مرة التسلل إلى الأنفاق، كما استخدم الاحتلال الغازات السامة والكيماوية بحق المناطق الدفاع المشروع (مديا) 12 مرة.

وعن نتائج العمليات، تابع البيان:" خلال عملياتنا قتل 238 عنصرًا لجيش الاحتلال التركي، وجرح 30 عنصرًا لجيش الاحتلال التركي".

وبحسب البيان، فإن قوات الدفاع الشعبي استولت على العديد من الأسلحة، والمدرعات، تابعة للاحتلال التركي خلال عملياتها النوعية التي نفذتها ضد العدو.

(م ح)