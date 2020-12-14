HPG: قوات الديمقراطي الكردستاني تستهدف آليات الكريلا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم، بيانًا بصدد الهجمات التي تعرض لها مقاتلوها، يوم أمس 13 كانون الأول، من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وخلال البيان أوضح المركز" في صباح يوم 13 كانون الأول، وفي تمام الساعة الـ10.00 أوقفت قوات خاصة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني آلية يستقلّها مقاتلون من الكريلا وأعضاء من أحد التنظيمات الصديقة، وذلك بالقرب من قرية رشكان الواقعة في ناحية زاوتي التابعة لدهوك.

البيان تابع" بعد تأكُّد عناصر القوات الخاصة أن الموجودين داخل السيارة مقاتلون من الكريلا، أطلقوا الرصاص وبشكل كثيف باتجاهها.

"خلال هجوم المساء أصيب 3 مقاتلين، حالة اثنين منهم حرجة"

وجاء في البيان أيضًا " في مساء يوم 13 كانون الأول وفي تمام الساعة 20.30، حاصرت مدرعات عسكرية تابعة لقوات الديمقراطي الكردستاني آلية لمقاتلي الكريلا، في المنطقة الواقعة بين قريتي كاني وسيركال الواقعتين في ناحية أمدية، وأطلقت الرصاص باتجاهها، ما أسفر عن وقوع اشتباكات، نتج عنها إصابة 3 مقاتلين من قوات الكريلا حالة اثنين منهم حرجة.

وخلال البيان أوضح المركز" أن المنطقة التي حوصرت فيها آلية الكريلا، تُستخدم من قبلهم منذ أعوام، وهذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها قوات الكريلا".

"استهداف آلياتنا يتم بشكل ممنهج"

بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أشار إلى أن استهداف الآليات الخاصة بقوات الكريلا، يتم بشكل ممنهج ومخطط له، والمسؤولية تقع على عاتق من خطط ونفذ".

(سـ)