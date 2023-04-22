HPG: قصف جيش الاحتلال التركي مناطق الدفاع مديا 32 مرة

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بخصوص هجمات جيش الاحتلال التركي ما يلي:

"ـ 21 نيسان، وفي الساعة ما بين الـ 10:00 و14:30، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، حيث ردت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة ستار على هذه الهجمات ما أدى إلى نشوب معارك عنيفة في إطار حق الدفاع عن النفس، أسفرت عن تدمير نظام كاميرا موبيس.

ـ 20 نيسان، وفي الساعة 15:30، هاجم جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في تلة هكاري بالأسلحة الثقيلة، حيث ردت قواتنا على هذه الهجمات في إطار حق الدفاع عن النفس، ما أدى إلى نشوب معارك عنيفة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 20 و21 و22 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية شلاز في منطقة متينا وقرية سيكَر في ساحة المقاومة بآمدية بالطائرات الحربية 6 مرات.

ـ 20 و21 نيسان، قصف الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة بهار وتلة إف إم وتلة جودي بالدبابات والأسلحة الثقيلة، 26 مرة".

(ل م)