HPG: مقتل وإصابة 9 جنود من جيش الاحتلال التركي وإعطاب مروحية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، اليوم، حول مجريات العمليات التي تنفذها قواتها، وما تتعرض له مناطق الدفاع الشعبي من هجوم مستمر، جاء في نصه:

"يواصل مقاتلو حرية كردستان تنفيذ عملياتهم الفعالة ضد جيش الاحتلال في شرق وغرب زاب، كما أن جيش الاحتلال التركي، الذي يتلقى ضربات قوية ويتكبد خسائر فادحة، يقصف بشكل مكثف ساحات المقاومة، وفي الوقت نفسه، يرتكب جرائم الحرب وهاجم مواقعنا في ساحة المقاومة في سيدا بالقنابل النووية التكتيكية".

المعلومات التفصيلية عن عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي كالتالي:

ـ 23 تموز في الساعة 07:40، نفذت قواتنا بتكتيكات الكريلا المنسقة عملية المداهمة ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في كاركر، في الجناح الأول من العملية استهدفت قواتنا جيش الاحتلال داخل المقصف بالأسلحة الثقيلة، وفي الجناح الثاني استهدفت الجنود عن قرب بالأسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 3 آخرين، وفي الساعة 09:00، قصفت المروحية الهجومية ساحة المقاومة، وبعدها حاول جنود الاحتلال انتشال جنودهم القتلى والمصابين بواسطة مروحيات سكورسكي.

ـ 26 تموز في الساعة 10:10، نفذت فرق الكريلا المتنقلة عملية ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، وأوقفت حركة الجنود الأتراك.

ـ 26 تموز في الساعة 12:20، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وأوقفت حركة الجنود.

ـ 26 تموز في الساعة 13:20، استهدفت قواتنا من جناحين جيش الاحتلال الذي دخل في الحركة في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة النصف الآلية والأسلحة الثقيلة، وأوقفت حركة الجنود الأتراك.

ـ 26 تموز في الساعة 14:50، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة من جناحين جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة النصف الآلية والأسلحة الثقيلة، وأوقفت حركة الجنود الأتراك.

ـ 26 تموز في الساعة 19:20، وجّهت قواتنا ضربات قوية لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، وأوقفت حركتهم.

ـ 27 تموز من الساعة 01:15 من الساعة 03:00، حامت المروحيات الهجومية في سماء ساحة المقاومة في تلة جودي، حيث استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة مروحية سكورسكي التي حاولت إنزال جنودها في الساحة، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية

ـ 26 تموز في الساعة 06:00، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق الكريلا في ساحة المقاومة في سيدا في زاب، بالقنابل النووية التكتيكية.

هجمات جيش الاحتلال التركي

ـ 26 و27 تموز، قصفت الطائرات الحربية التركية ساحة المقاومة في تلة آمدية مرتين، وساحة المقاومة في تلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب 12 مرة.

وتعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف عشرات المرات بالقنابل".

(ل م)