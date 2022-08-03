HPG: مقتل وإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً حول العمليات التي نفذتها قوات الكريلا جاء فيه:

"إن كريلا حرية كردستان، هي قوة الدفاع الأساسية لشعبنا التي تُفرض عليها الإبادة، يواصلون مقاومتهم التاريخية ضد هجمات الاحتلال، وأسفرت عمليات فرق الكريلا المتنقلة، عن مقتل 4 جنود، وإصابة اثنين آخرين وتدمير طائرة مسيرة وموقع للأسلحة الثقيلة.

كما قصف جيش الاحتلال التركي خنادق الحرب في ساحات المقاومة 15 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية، 11 مرة بالطائرات الحربية، و26 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع والأسلحة الثقيلة".

يتبع..

(ف)