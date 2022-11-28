HPG: مقتل وإصابة 51 من جنود الاحتلال التركي وتدمير 17 موقعاً - تم التحديث

وحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، فإن "مقاتلي الكريلا نفذوا سلسلة عمليات ناجحة ضد جيش الاحتلال التركي بين تاريخ 26 و27 تشرين الثاني الجاري في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 49 من جنود الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين".

وأكد المركز "تدمير 17 موقعاً".

وقال المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG: "اطلقت قواتنا عملية ثورية في ساحة المقاومة تلة هكاري في منطقة متينا، وذلك لإحياء بداية العام الـ 45 لتأسيس حزبنا، حزب العمال الكردستاني PKK، وفي شخص عضو قيادة إيالة متينا، رفيقنا نوري يكتا، الانتقام لرفاقنا الذين استشهدوا بالأسلحة الكيمياوية والمحظورة. نفذت قواتنا عملياتها بأساليب الهجوم، والمداهمات، والقنص، وبالأسلحة الثقيلة. هاجمت فرقنا المتحركة المحترفة العديد من مواقع العدو بالروح الفدائية الأبوجية وقضت عليهم.

ونتيجة للعمليات الثورية التي نفذتها قواتنا، تم قتل 49 من جنود الاحتلال التركي بينهم ضباط قادة، وجرح اثنين آخرين. كما دمرت قواتنا 17 موقعاً، وسلاحين نوع A4، وقاذفة قنابل، ومستودع إمدادات، نظامي كاميرا موبيس، نظامي استشعار الحركة، اضافة الى العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية. واستولت قواتنا على؛ أربعة أسلحة نوع MPT-55، أربعة مناظير MPT-55، قاذفة قنابل، جهاز اشارة، سلاح قنص خاص، منظار حراري، هاتف، وساطور عليه اسم أوكوزهان ألب، وثلاثة مصادر لتوليد الطاقة.

قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة أربعة مرات بالقنابل المحظورة ومرتين بالأسلحة الكيمياوية، و16 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون والأسلحة الثقيلة".

معلومات اكثر حول العمليات والهجمات كالتالي:

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 27 تشرين الثاني عند الساعة 10.30، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال بالأسلحة الفردية في ساحة المقاومة سيدا وقتلوا احدهم. كما تم استهداف المحتلين الذين حاولوا مداهمة المنطقة وقُتل اثنين منهم، ليصبح العدد الكلي لقتلى العدو في هذه العملية ثلاثة جنود.

في 27 تشرين الثاني عند الساعة 15.30، استهدفت فرقنا المتحركة المروحيات الهجومية التي حاولت قصف ساحة المقاومة سيدا واجبرتهم على مغادرة اجواء المنطقة.

في 27 تشرين الثاني عند الساعة 17.30، هاجمت فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة جمجو بمنطقة الشهيد عادل من محورين وقتلت اثنين منهم.

في اطار الحملة الثورية لمعركة الخابور للشهيد سافاش ماراش:

في 26 تشرين الثاني عند الساعة 13.30، تم تنفيذ عملية ثورية ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة تلة هكاري. وفي اطار العملية الثورية، تم استهداف العدو في تلة الشهيد زماني من ثلاثة محاور بالقنابل اليدوية والأسلحة النصف آلية. هاجمت قواتنا، بالروح الفدائية العالية، مواقع الاحتلال وقضوا على 17 موقعاً ومن فيهم واحدة تلو الأخرى. وتمكنت قواتنا من السيطرة على تلة الشهيد زماني بشكل كامل واستولت على سلاحين A4، حيث استخدمت هذه الاسلحة ضد المحتلين ليتم تدميرها لاحقاً بشكل كامل. كما استولت قواتنا على اسلحة فردية وذخيرة للعدو واستخدمتها ضدهم، لتدمرها لاحقاً مع مخزن للإمدادات ومواقع العدو بشكل كامل.

احد قادة محاور العملية الثورية رفيقنا آمد والذي هاجم العدو بالروح الفدائية الأبوجية، على الرغم من اصابته بالجروح، طالب رفاقه الاستمرار بالعملية ليكمل بنفسه استهداف العدو بالرغم من جراحه. قاد كل من رفاقنا آمد وربنفش وباران هذه العملية الثورية وحاربوا بشجاعة كبيرة وفدائية لا مثيل لها حتى لحظة استشهادهم.

كما استهدفت قواتنا جنود العدو في تلة الشهيد عاكف وتلة الشهيد فيان من محورين بالأسلحة الثقيلة والفردية، وقتلوا ما لا يقل عن خمسة منهم.

قُتل في هذه العملية 42 من جنود الاحتلال التركي مع ضباطهم. وفي السياق ذاته، تم تدمير 17 موقعاً، سلاحي A4، قاذفة قنابل، مخزن امدادات، نظامي كامير موبيس، العديد من المعدات العسكرية بشكل كامل. واستولت قواتنا على؛ أربعة أسلحة نوع MPT-55، أربعة مناظير MPT-55، قاذفة قنابل، جهاز اشارة، سلاح قنص خاص، منظار حراري، هاتف، واداة عليها اسم أوكوزان ألب، وثلاثة مصادر لتوليد الطاقة.

بينما قام الاحتلال، اثناء العملية وبعدها، بقصف المنطقة بالقذائف المدفعية والهاون والطائرات الحربية وأرادوا ايقاف تقدم قواتنا، إلا انهم فشلوا في ذلك.

في 26 تشرين الثاني عند الساعة 07. 30، دمرت فرقنا المتحركة المحترفة جهازين لاستشعار التحركات كان قد قام العدو بنصبها في ساحة المقاومة تلة جودي بغية ايقاف مداهمات قواتنا.

في 27 تشرين الثاني عند الساعة 14.20، استهدفت فرقنا المتحركة جنود العدو بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة تلة جودي.

في 27 تشرين الثاني عند الساعة 16.30، قنصت فرق وحدات المرأة الحرة المتحركة، جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة جودي وقتلت احدهم.

في 27 تشرين الثاني عند الساعة 17.00، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة جودي بالأسلحة الفردية وقتلت احدهم وجرحت أثنين آخرين.

هجمات الاحتلال بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية

في 26 و27 تشرين الثاني، تم قصف جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة جودي بمنطقة تلة الشهيد جكدار اربعة مرات بالقنابل المحظورة.

في 26 تشرين الثاني، تم قصف جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة جودي بمنطقة تلة الشهيد جكدار مرتين بالأسلحة الكيمياوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 27 تشرين الثاني، تم قصف ساحات المقاومة؛ كوري جارو، ساجا، تلة جودي، وتلة آميدية 16 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 26 و27 تشرين الثاني، قُصفت ساحات المقاومة؛ تلة هكاري، سيدا، جمجو، تلة اف ام، تلة آميدية بالقذائف المدفعية والاسلحة الثقيلة والدبابات عشرات المرات".

(ل م)