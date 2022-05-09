HPG: مقتل وإصابة 14 من جنود جيش الاحتلال التركي في آفاشين وزاب وخاكورك – تم التحديث

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً أعلن فيه أن قواتها نفذت عمليات في آفاشين وزاب وخاكورك أسفرت عن مقتل 13 من جنود جيش الاحتلال التركي وإصابة آخر، بالإضافة إلى تدمير موقع للاحتلال.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا الكريلا عمليات نوعية قوية ضد جيش الاحتلال التركي في كل من منطقة آفاشين، وزاب، وخاكورك، وأسفرت العمليات عن مقتل 13 جندياً تركياً وإصابة جندي بجروح، وتدمير موقع عسكري بالكامل وتوجيه ضربة إلى طائرة مسيّرة.

المعلومات المفصلة عن العمليات، هي كالتالي:

في منطقة آفاشين:

تمكنت قواتنا الكريلا في 8 أيار بين الساعة 13:45 و 15:20 من توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في محيط المواقع القتالية في ساحة مقاومة ورخيله، بالأسلحة الثقيلة، وفي نفس اليوم نفذت قواتنا في تمام الساعة 14:40عملية قنص ضد جنود العدوان التركي، وأدت العملية إلى مقتل 3 جنود للاحتلال وإصابة جندي آخر.

في منطقة زاب:

وجهت قواتنا في الثامن من أيار في تمام الساعة 10:00 ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة مقاومة كوري جهرو، وفي الساعة 15:00 من نفس اليوم، تم تدمير قاعدة عسكرية للعدوان التركي في تل الشهيد شمدين الواقع في ساحة مقاومة كوري جهرو من قبل مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، بالكامل، وأسفرت عن مقتل 6 جنود أتراك.

وفي التاريخ ذاته " 8 أيار" في الساعة 14:30، نفذ مقاتلونا في قوات الكريلا عملية نوعية منسقة عبر جناحين ضد جيش الاحتلال التركي المنتشرين حول نقاطهم العسكرية في تل الشهيد هارون الواقع في ساحة مقاومة كوري جهرو، وجه الجناح الأول من العملية ضربة قوية لموقع العدو من مسافة قريبة، ودمرته بالكامل، وقتل على إثره 3 جنود للاحتلال التركي، ونفذ الجناح الثاني عملية قنص ضد الاحتلال التركي وأدت إلى مقتل جندي تركي، وفي الوقت ذاته أسقطت قواتنا طائرة دورن كانت تحلق في سماء الساحة.

واستهدفت قواتنا الكريلا في الثامن من أيار بين الساعة 22:00 – 22:30 مروحيات هليكوبتر أثناء محاولتها قصف ساحات القتال في ساحة مقاومة الشهيد شاهين، ونتيجة لهذا التدخل، اضطرت مروحيات الهليكوبتر إلى مغادرة المنطقة، وفي الوقت نفسه، وجهت قواتنا ضربات لمروحيات الهليكوبتر التي كانت تحاول قصف ساحات القتال الواقعة في تل روبار، واضطرت المروحيات نتيجة ذلك إلى مغادرة المنطقة.

في منطقة خاكورك:

استهدفت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في السادس من أيار الساعة 16:20 جيش الاحتلال التركي المتمركز في تل الشهيد درويش، بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت مقاتلاتنا من توجيه ضربات ناجحة إلى الأهداف المحددة.

قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق الدفاع المشروع ما زال مستمراً.

المعلومات المفصلة عن الهجمات هي كما يلي:

قصفت دولة الاحتلال التركي في الثامن من أيار منطقة خاكورك، حينما كان الأهالي يقومون بجمع الأعشاب الربيعية في منحدر جبل شكيفه، بواسطة المدافع وقذائف الهاون، وأدى القصف إلى إصابة أحد الأهالي، كما ويستمر القصف على هذه المنطقة.

وتعرضت ساحة جمجو الواقعة في منطقة زاب، في الثامن من أيار، لقصف بالمدافع وقذائف الهاون من نقاط حدودية للجيش التركي، بينما تعرضت كل من ساحة تل آميدية، تل جودي، كاركر، ساجا، وكوري جهرو لقصف من الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي 11 مرة، وقصفت مروحيات الهليكوبتر التابعة لدولة الاحتلال التركي، في نفس اليوم بين الساعة 22:00 – 00:30، ساحات جيا رش، تل جودي، تل روبار، تل الشهيد دنيا، تل الشهيد شمدين، تل الشهيد هارون، تل الشهيد خليل.

وفي السابع والثامن من أيار تعرضت ساحة مقاومة ورخيله التابعة لمنطقة آفاشين لقصف بواسطة مروحيات الهليكوبتر والطائرات الحربية.

كما قصفت طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي في 8 أيار في تمام الساعة 15:00 ساحة تل هكاري الواقعة في منطقة متينا".

(ف)