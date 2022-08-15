HPG: مقتل وإصابة 13 من جنود الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين خلال سلسلة العمليات نفذتها بمناسبة قفزة 15 آب، بالإضافة إلى تدمير آلية، وطائرة مسيرة ونظامين لكاميرات المراقبة

جاء في نص البيان:

أن "قفزة 15 آب التاريخية، التي بدأت بالإرادة القوية والعزيمة الكبيرة لقائدنا الخالد عكيد، أعلنت عن وجود شعبنا للعالم وبدأت الكفاح المسلح، وقف الشعب الكردي الذي دافع بعد ذلك عن النضال من أجل الحرية في كردستان بكل الطرق وقدم تضحيات عظيمة لهذه القضية، دائماً إلى جانب كريلا حرية كردستان، وأظهر المقاتلون الذين يدافعون عن إنجازات الشعب الكردي بروح التضحية مقاومة لا مثيل لها، ويستمر هذا النضال المقدس من أجل الحرية والوجود، اليوم بلا هوادة ويسير نحو النصر".

(ف)