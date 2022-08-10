HPG: مقتل وإصابة 12 جندياً وتدمير آلية مدرعة وموقع لجيش الاحتلال التركي 

قالت قوات الدفاع الشعبي HPG: "يواصل مقاتلو حرية كردستان عملياتهم دون انقطاع لإحياء قفزة 15 آب من خلال توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي، بروح الانتصار للقيادي عكيد، كما أظهرت قواتنا للعالم أجمع مرة أخرى أنهم المدافعون الوحيدون عن أراضي كردستان المقدسة في ظل أصعب الظروف، مستخدمين تكتيكات الكريلا في العصر الجديد.

وأسفرت العمليات التي نفذت بقيادة فرق الكريلا المتنقلة عن مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال وإصابة جنديين، وتدمير آلية مدرعة وموقع للاحتلال التركي.

كما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 3 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية، و3 مرات بالطائرات الحربية، و7 مرات بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة.

وشارك المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG)) المعلومات التالية حول العمليات والهجمات الاحتلالية:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب

*في 8 آب في الساعة 18:10، استهدفت فرق الكريلا المتنقلة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في شكفتا برينداران، بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل جنديين وتدمير موقع لجيش الاحتلال.

*في 9 آب في الساعة 10:30، استهدفت فرق الكريلا المتنقلة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في شكفتا برينداران، بالأسلحة الثقيلة.

*في 9 آب في الساعة 18:00، نفذت قواتنا عملية ضد جنود الاحتلال الذي أرادوا التقدم نحو أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في جمجو، بالأسلحة الفردية، وبعد تدخل قواتنا أجبر العدو على الانسحاب إلى حد ما.

*في 9 آب في الساعة 19:00، سيطرت فرق الكريلا المتنقلة على آلية مدرعة من طراز بانزر التي أرادت التقدم من كونيشكا إلى ساحة المقاومة في جمجو، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة، ونتيجة لذلك، تم تدمير الآلية بالكامل ومقتل 7 جنود من جيش الاحتلال، وإصابة جندي آخر، وبعد العملية تمكن العدو من انتشال جثث قتلاه من المنطقة عبر مروحيات سكورسكي.

*في إطار حملة شهيد سافاش مرعش الثورية في معركة خابور؛

*في 9 آب في الساعة 13:00، نفذت فرق الكريلا المتنقلة عملية قنص ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون قصف خنادق الحرب في تلة الشهيد بيردوغان في ساحة المقاومة في تلة آمدية، مما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة جندي آخر.

*في 1 آب، بدأ جيش الاحتلال التركي عملية واسعة في ساحة باجيركان التابعة لناحية كفر في جولمرك، ولم تحقق أية نتائج في العملية التي بدأتها في مساء 6 آب.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية وبالأسلحة الكيماوية

*في 8 و9 آب قصف جيش الاحتلال التركي أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في تلة إف إم وورخليه وشكفتا برينداران ‏بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية ثلاث مرات. ‏

هجمات جيش الاحتلال التركي بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة والمروحيات والطائرات الحربية

*في 9 آب حامت الطائرات المسيّرة في سماء ساحة المقاومة في تلة إف إم.‏

*في 9 آب قصفت الطائرات الحربية ساحة المقاومة في ساجار وساحة سري متينا في منطقة متينا ثلاث مرات.‏

*في 10 آب قصفت المروحيات الهجومية ساحة المقاومة في تلة إف إم وكوري جارو سبع مرات.

*في 9 آب قصف جيش الاحتلال التركي بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة ساحة كري شقيف ووادي لولان في ‏خاكورك، وساحة المقاومة في جمجو وشكفتا برينداران وتلة إف إم وتلة جودي عشرات المرات.‏

(ف)