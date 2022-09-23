HPG: مقتل وإصابة 12 جندياً من جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر تطورات المعارك في مناطق الدفاع المشروع، وأكد أن قوات الكريلا نفذت 9 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 11 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر، بالإضافة إلى تدمير طائرة دورن وخيمة وموقعين لجيش الاحتلال التركي.

وأشار المركز إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 14 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة، و4 مرات بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة.

(ف)