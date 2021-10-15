HPG: مقتل ثلاثة جنود من جيش الاحتلال التركي في منطقتي جولميرك وزاب

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي HPG الذي نقلته وكالة فرات للأنباء:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية:

في الرابع عشر من تشرين الأول وفي تمام الساعة 08:30 نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مخفر شكير في ناحية جله التابعة لجولميرك مما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

في التاريخ نفسه في تمام الساعة 16:45 هاجمت قواتنا مستودع أسلحة من نوع A-4 تابعة لجيش الاحتلال التركي في ساحة قلعة بدويه في منطقة زاب، مما أسفر عن تدمير المستودع بما يحتويه من الأسلحة ومقتل اثنين من جنود الاحتلال.

وفي تمام الساعة 07:00 نفذت قواتنا هجوماً بالأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة تل كوردين التابعة لمنطقة زاب، وتمكنت من إصابة الأهداف بدقة".

وأشار البيان إلى "أن هذه العمليات جاءت انتقاماً للقيادي جومالي جوروم وشهداء ورخليه الذين استشهدوا جراء استخدام جيش الاحتلال التركي الفاشي للأسلحة الكيماوية".

وفيما يخص هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، أكد البيان أنه "في الرابع عشر من تشرين الأول بين الساعة 07:20-18:00 قصف جيش الاحتلال التركي ساحات الشهداء، شهيد شاهان، جيلو الصغيرة، شامك، وساحة حرفT، كونيشكا، وجياي رش في منطقة زاب بالطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة، وفي نفس اليوم قصفت ساحة حرفT بطائرات الهليكوبتر، كما قصف في تمام الساعة 12:30 ساحة كوشين في خاكورك وتل روست".

ولفت البيان إلى أن "طائرات الهليكوبتر التابعة للاحتلال التركي حامت في اليوم نفسه بين الساعة 20:00-22:00 فوق ساحة مرفانوس، طابورا عربان، تل سليمان، كري سبي وكري صور، وفي نفس الوقت قصفت ساحة ستون، تل شهيد علي، جليه باسيا وكارتال بطائرات الهليكوبتر".

(ف)