HPG: مقتل ما لا يقل عن 4 جنود من جيش الاحتلال التركي في خاكورك

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً إلى الرأي العام، نقلته وكالة روج نيوز، أفاد بتنفيذ مقاتلي وحدات المرأة الحرة – ستار، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في تلة الشهيد آخين في خاكورك، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود للاحتلال التركي، بالإضافة إلى تدمير نفقين للعدو.

وأكد المركز "أن طائرات الاحتلال التركي قصفت بتاريخ الـ 20 من كانون الأول الجاري مناطق في جبل غاري وزاب، وفي الـ 18 من الشهر ذاته قصفت مناطق في متينا".

وأشار المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى "أن قصف الاحتلال التركي لم يسفر عن أي إصابات بين صفوف مقاتلي الكريلا".

(ف)