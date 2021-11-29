HPG: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين من جيش الاحتلال التركي في متينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ((HPG, بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء، حول عمليات قوات الكريلا وهجمات العدو، جاء فيه:

"في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في متينا:

نفذت قواتنا عملية عسكرية بتاريخ الـ 27 من تشرين الثاني في تمام الساعة 15:00 استهدفت موقع A-4 التابع للاحتلال التركي في منطقة تل قاشوره التابعة لمتينا، أسفرت عن إصابة جندي تركي.

في الـ ٢٨ من تشرين الثاني من الساعة ال 10:30 نفذت فرق الكريلا المتنقلة عملية نوعية من محورين ضد العدو التركي المحتل في كري مليتان.

لقد وجه كل من الجناحين الأول والثاني بنفس التوقيت ضربة لستة جنود للاحتلال عن قرب، وقد تمت هذه العملية الناجحة بتكتيك الكريلا العصرية، حيث قُتل جنديان تركيان على الأقل.

وقصفت المخافر التابعة لجيش الاحتلال التركي بتاريخ الـ 27 -29 من تشرين الثاني الواقعة على حدود منطقة زاب، ساحات جمجو، ورينجبراخا، وتل إف إم وسيدا.

كما قصف جيش الاحتلال التركي بتاريخ الـ 27 من تشرين الثاني في الساعة 15:15، ساحة تل هكاري التابعة لمنطقة متينا بالطائرات الحربية".

(ف)