HPG: مقتل جنديين للاحتلال التركي واستشهاد رفيقتنا ميديا

قال مركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي :"قتل 2 من جنود جيش الاحتلال التركي، نتيجة لعمليات قواتنا.

وقصف جيش الاحتلال التركي، 7 مرات بالطائرات الحربية، و22 مرة بالمروحيات الهجومية، وعشرات المرات بمدافع الهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة، مناطق المقاومة.

المعلومات المتعلقة بخصوص العمليات والهجمات :

"في إطار الحملة الثورية لمعركة خابور للشهيد سافاش ماراش:

أوضحنا في بياننا الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 2022، أنه تم توجيه ضربات شديدة لجيش الاحتلال التركي في العمليات الثورة بتاريخ 25 تشرين الثاني 2022 في منطقة المقاومة تلة جودي، وتم مقتل 19 من جنود الاحتلال، واستشهدت رفيقتنا ميديا، التي شاركت في العملية بفدائية في هذه المرحلة، وتركت رفيقتنا ميديا ، التي سارت في خط نصر الشهيدة زيلان، إرثاً كبيراً من النضال، وأصبحت مناضلة لائقة بحزب العمال الكردستاني، كما أصبحت واحدة من القائدات الرائدات اللواتي دمجن بقوة أيديولوجية حرية المرأة في ممارساتهن، وستنير رفيقتنا ميديا، طريقنا طوال نضالنا، على خط الشهيد سارا والشهيدة روكن.

معلومات سجل رفيقتنا الشهيدة كالتالي:

الاسم الحركي: ميديا أوزغور

الاسم والكنية: هافا ألكان

مكان الولادة: آمد

اسم الام – الأب: عنبر - راغب

مكان وتاريخ الاستشهاد: 25 تشرين الثاني 2022 / زاب

وفي الثاني من كانون الاول في تمام الساعة 11:00، هاجمت فرقنا المتحركة المحتلين، بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي.

وفي إطار المرحلة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

وفي الثاني من كانون الأول الساعة 01:30، قامت فرقنا المتحركة باستهداف المحتلين بأسلوب القنص في منطقة المقاومة سيدا، وتمت مقتل أحد المحتلين.

وفي الثاني من كانون الأول الساعة 10:30، 12:30 و 14:30، هاجمت فرقنا المتحركة جيش الاحتلال التركي 3 مرات بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة سيدا.

وفي الثاني من كانون الاول الساعة 19:10، هاجمت فرقنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار (YJA Star)، المحتلين بتكتيك القنص في منطقة المقاومة الشهيد عادل جمجو، وتم مقتل أحد المحتلين.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي 2 كانون الأول، تعرضت مناطق سيدار ودري هرج في غاري ومنطقة المقاومة تلة جودي، لقصف جوي 7 مرات.

وفي 2 كانون الأول، تعرضت مناطق المقاومة سيدا وكوري جارو وساجا وتلة آمدية وتلة جودي لقصف جوي 22 مرة.

وفي 2 كانون الأول، قصفت مناطق سيدا وجمجو وتلة إف إم وتلة آمدية ومنطقة المقاومة تلة جودي عشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(سـ)