HPG: مقتل جنديين للاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، جاء في نصه:

"في 5 آب، وفي تمام الساعة 06:30، نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وألحقت ضربة قوية بإحدى خنادق العدو.

كما وجّهت قواتنا حوالي الساعة 13:25، ضربات قوية لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالأسلحة نصف الآلية، وقتلت جندياً تركياً خلالها.

ـ وفي 5 آب، وفي تمام الساعة 16:30، نفّذت قواتنا عملية نوعية بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار، ضد خندق لجنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

كما استهدفت في تمام الساعة 16:40، جيش الاحتلال التركي، في ساحة المقاومة بتلة جودي بسلاح قنص، أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 17:00، نفذت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار، عملية نوعية ضد المحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحتها الثقيلة، وألحقت قواتنا ضربات قوية بخندق عسكري.

ـ في 3 آب، وفي الساعة 19:10، وجّهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش العدو في ساحة المقاومة بتلة أورتي بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

قصف الاحتلال التركي مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب بالمدافع".

(ل م)