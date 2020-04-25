HPG: مقتل جندي تركي في حفتانين

وذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان، إن قواتهم نفذت بتاريخ 23 نيسان الجاري عملية عسكرية في مناطق ميديا الدفاعية، ضد قوات جيش الاحتلال التركي.

وأسفرت العملية عن تدمير جرافة، ومقتل أحد جنود جيش الاحتلال التركي.

كما كشفت قوات الدفاع الشعبي في بيانها هوية أحد مقاتليها استشهد في إيالة سرحد بتاريخ 21 تشرين الأول من العام الفائت.

وسجل الشهيد بحسب البيان:

الاسم الحركي: آيريش آفنت باسين.

الاسم والكنية: موسى فرات كوفن.

مكان الولادة: أرزروم.

اسم الاسم والأب: نورجان- شانفر.

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد- 21 تشرين الأول 2019.