HPG: مقتل 9 من جنود الاحتلال التركي وتدمير موقعين

بحسب المركز الإعلامي المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد نفذت الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا 8 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 9 من جنود الاحتلال التركي".

مشيراً المركز "أن الفرق المتحركة لمقاتليها دمرت موقعين للاحتلال".

مؤكداً أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 6 مرة، وبالطائرات الحربية 13 مرات، وبالمروحيات الهجومية وقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

(ل م)