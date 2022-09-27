HPG: مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه "أن قوات الكريلا نفذت عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي، وتدمير خيمة عسكرية.

مشيراً إلى "أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 15 مرة، وبالطائرات الحربية 5 مرات، وبالمروحيات الهجومية 47 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)