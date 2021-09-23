HPG: مقتل 71 من جنود الاحتلال التركي في 95 عملية نوعية- تم التحديث

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في بيان، اليوم الخميس، إن قواتهم نفذت من 24 آب وحتى 23 أيلول الجاري 95 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي.

أسفرت هذه العمليات عن مقتل 71 جندياً للاحتلال التركي، بالإضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة والعتاد، بحسب المركز.

ويشن جيش الاحتلال التركي هجمات إبادة واحتلال ضد قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، منذ 23 نيسان الماضي، فيما تحاصر قوات الديمقراطي الكردستاني منذ 5 حزيران الماضي، قوات الكريلا في خطوة تسهّل على المحتل احتلاله.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة روج نيوز:

"إن مقاتلي حركة التحرر الكردستانية يؤدون مهامهم ومقاومتهم دون انقطاع لمدة شهر، بدءاً من باكور (شمال كردستان) حتى مناطق الدفاع المشروع، واستمرت المقاومة الملحمية لقواتنا، والتي بدأت بشكل خاص ضد الاحتلال التركي ليلة 23 نيسان، لمدة خمسة أشهر، ودخلت في شهرها السادس.

أظهرت قواتنا الفدائية، مقاومة ملحمية وسطرت مكانتها وفدائيتها في تاريخ الكفاح والنضال بالأحرف الذهبية وكذلك أوقفت الدولة التركية الفاشية عند حدها، ولم يُسمح لها بالتقدم، كما أن مقاومة قواتنا أفشلت جميع الأهداف التي حاولت الدولة المحتلة تحقيقها على أراضي كردستان، حقيقةً أن الدولة التركية التي قد انكسرت وفشلت، تعتمد على استخدام الأسلحة الكيماوية، منتهكةً قوانين الحرب والقانون الدولي.

وفي إطار هذه الهجمات، استشهد 6 من رفاقنا في منطقة المقاومة في كري صور نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية، والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي المتوحش والفاشي قد استخدم الأسلحة الكيماوية 157 مرة فقط في شهر واحد، وبالتالي حاول تحقيق انتصار لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. الدولة التركية الفاشية تستمد قوتها من صمت الرأي العام والمؤسسات الدولية وتواصل هجماتها بالأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي.

يقاتل رفاقنا في مناطق المقاومة في زندورا، كري صور، ورخليه، كما أنهم يقاومون في جميع الأوقات بمقاومة عظيمة لا مثيل لها وذلك من خلال روح الإرادة، الإيمان والإصرار بالسير على خط الشجاعة الأبوجية، كما أنهم يرفعون خط البطولة الآبويية، ويبدون مقاومة في جميع الأوقات ومن الواضح أنه من غير الممكن التصدي لهذه الهجمات الوحشية للعدو ومواجهة هذه الظروف في حال عدم وجود ولاء الروح، الضمير، الإيمان بفكر الحرية الآبويية، وبناءً على هذه الحقيقة، أثبت مقاتلو حركة التحرر الكردستانية مرة أخرى أنهم قوة النصر بأدائهم الحربي والتكتيكي".

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بهذه المعلومات حول المعارك التي جرت الشهر الماضي:

العمليات العسكرية المنفذة من قبل قواتنا:

-عملية هجومية

– عمليتين للدخول في مواقع العدو

– 7عمليات نوعية منسقة لقوات الكريلا

– 8 عمليات الاستهداف

-11 عملية هجومية

– 13 عملية بالأسلحة الثقيلة

– استهدفت قواتنا المحتلين الذين أرادوا دخول ساحات القتال والأنفاق، 53 مرة ولم تسمح لهم بالتقدم.

– بالكامل، تم تنفيذ 95 عملية عسكرية لقواتنا الكريلا

نتائج عمليات قواتنا:

– مقتل 71 جندي تابع للعدوان التركي بينهم 4 كونتر و67 محتلين

– إصابة 13 جندي

رفاقنا الذين استشهدوا:

– 28 من رفاقنا استشهدوا جراء المعارك وقصف الاحتلال

– استشهد 6 من رفاقنا في هجوم بالأسلحة الكيماوية

– 7 من رفاقنا استهدفهم الحزب الديمقراطي الكردستاني ( PDK) في كمين غادر في خليفان، ومصير هؤلاء الرفاق مازال مجهولاً.

الهجمات المنفذة من قبل جيش الاحتلال التركي:

– شن جيش الاحتلال التركي الفاشي 157 هجوم بالأسلحة الكيماوية على الأنفاق وساحات المعارك.

– قتل سزاي غونغور جندي متعاقد في الجيش التركي من قبل جنود أتراك

آليات والمدرعات التي استهدفتها قواتنا الكريلا:

– جرافة كبيرة

– عربة عسكرية

– 3 مروحيات حربية (هليكوبتر)

المعدات العسكرية المدمرة من قبل قواتنا:

– قاذف قنابل

– كاميرا مراقبة

– طائرة بدون طيار (دورون)

– جرافة كبيرة

– آلية عسكرية مصفحة من نوع “كيربي”

– عربتين عسكريتين من نوع “ريو”

العتاد العسكري الذي استولت عليه قواتنا من العدو:

– العديد من المتفجرات

(س ر)