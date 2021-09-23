HPG: مقتل 71 من جنود الاحتلال التركي في 95 عملية نوعية

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في بيان، اليوم الخميس، إن قواتهم نفذت من 24 آب وحتى 23 أيلول الجاري 95 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي.

أسفرت هذه العمليات عن مقتل 71 جندياً للاحتلال التركي، بالإضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة والعتاد، بحسب المركز.

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي، يشنّ هجمات إبادة واحتلال ضد قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، منذ 23 نيسان الماضي، فيما تحاصر قوات الديمقراطي الكردستاني منذ 5 حزيران الماضي، قوات الكريلا في خطوة تسهّل على المحتل احتلاله.

يأتي ذلك بالتزامن مع استخدام المحتل الأسلحة المحرمة دولياً، ضد قوات الكريلا، إذ أكدت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني KCK، الاثنين، أن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد الكريلا منذ 5 أشهر.

(س ر)