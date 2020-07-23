HPG: مقتل 7 من جنود الاحتلال التركي في عمليات بكفر وخاكورك

أصدرت قوات الدفاع الشعبي HPG اليوم بيانًا، حول عمليات نفذتها قواتها ووحدات المرأة الحرة YJA-Star في كل من كفر وخاكورك، وغارات طائرات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع "مديا".

وجاء في البيان أنّ مقاتلي ومقاتلات الكريلا يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي في إطار حملة "الشهيد باكر والشهيدة رونيا الثوريّة"، وأضاف البيان "استهدف مقاتلونا، أمس الأربعاء في الساعة 08:00، مجموعة جنود من جيش العدو في المنطقة الواقعة بين تلّة ليلكان وبلدة كيفورت، في ناحية خاكورك، بعمليّات قنص أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين، وسارع جيش الاحتلال إلى انتشال جثث القتلى والمصابين من أرض المعركة وانسحبت وحداته من المنطقة".

ونوه البيان "لقد نفّذ مقاتلونا هذه العمليّة وفاء لشهداء معركة حفتانين".

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال التركي بدأ في الساعة 02:00 من يوم 19 تمّوز الجاري، عمليّة عسكريّة واسعة النطاق في محيط بلدة "ميركيزرى" التابعة لناحية "كفر" في منطقة جولميرك، مضيفًا: "تصدّى مقاتلو الكريلا لمحاولات جيش العدو للتقدّم في محيط المنطقة، واندلعت على إثره اشتباكات عنيفة، قُتل فيها 3 جنود أتراك وأصيب آخرون، وفي صباح يوم 21 تمّوز، انسحبت الوحدات التركيّة المشاركة في العمليّة دون تحقيق أيّ تقدّم على الأرض".

ولفت بيان قوّات الدفاع الشعبي إلى غارات جوّية شنّتها طائرات حربيّة تركيّة على مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، جاءت على النحو التالي:

يوم 21 تمّوز، الساعة 15:00، تعرّضت قرى دريك، مام عكيد وسيدار، التابعة لمنطقة "كارى" لقصف جوّي مكثّف.

يوم 22 تمّوز، بين الساعة 04:00 والساعة 05:00، قصف الطيران الحربي التركي قرى عنزى، سلى، بريان ووادي الشهداء وناحية زركلى، التابعة لمنطقة قنديل، وفي اليوم ذاته شهدت بلدة كوشين التابعة لناحية خاكورك قصفًا مماثلًا "دون وقوع ايّة إصابات في صفوف مقاتلي ومقاتلات الكريلا جرّاء عمليّات القصف الجوّي تلك".