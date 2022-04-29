HPG: مقتل 6 وإصابة اثنين من جنود جيش الاحتلال التركي في زاب وآفاشين – تم التحديث

وأصدر المركز الإعلامي لـقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً حول عمليات مقاتلي الكريلا في منطقتي زاب وآفاشين والتي أدت إلى مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي وإصابة اثنين، جاء فيه:

"نفذت قواتنا بعض العمليات من خلال فرق متنقلة لمقاتلي حرية كردستان عدة عمليات ضد الاحتلال التركي حيث قتل 6 جنود أتراك وأصيب اثنان آخران بجروح خلال العملية.

في منطقة آفاشين

نفذت قواتنا يوم 26 نيسان الساعة 15:20 عملية قنص ضد مجموعة من جنود جيش الاحتلال الذين حاولوا السيطرة على ساحة ورخيله من جهتين، حيث أسفرت عن قتل جندي في هذه العملية وأصيب جندي آخر وبعد هذه العملية أطلق جيش الاحتلال التركي النيران من مدافع من المخافر الحدودية وقصفت المنطقة ثلاث مرات بالطائرات الحربية.

في منطقة زاب

استهدف قواتنا جيش الاحتلال عندما حاولوا التحرك نحو تل شهيد صورخوين التابعة لساحة مقاومة جياي رش باتجاه تل شهيد كورتاي من الساعة 10:30 حتى الساعة:00 14: واستعملت قواتنا السلاح الفردي وسلاح القنص في هذه العملية ونتيجة لهذا العملية تم قتل مالا يقل عن ثلاثة جنود أتراك وبعد أن قصف الجيش التركي ساحة العملية بالمدافع قاموا بنقل الجرحى والقتلى في صفوفه إلى مناطق تمركزهم.

- وفي 28 نيسان، استهدف مقاتلو الكريلا جنود جيش الاحتلال المتمركزين في محيط خنادق المقاومة في منطقة كفريكون في منطقة المقاومة في كوري جهرو مما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال، وفي حوالي الساعة 12:00من نفس اليوم، تم استهداف جيش الاحتلال في المنطقة بواسطة الأسلحة الثقيلة، ولم يتضح عدد القتلى والجرحى للاحتلال التركي خلال هذه العملية.

- وفي 28 نيسان في الساعة 18:40 استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في محيط منطقة مقاومة العصر في ورخليه، أسفرت الضربات القوية لقواتنا، عن مقتل جندي تركي وإصابة جندي آخر.

- وفي اليوم ذاته، بين الساعة 09:00 و 20:00، قصف جيش الاحتلال التركي مناطق مقاومة العصر في كوري جهرو 5 مرات بالمتفجرات والأسلحة الكيماوية ومرتين بالطائرات الحربية، وفي الليل تعرضت مناطق المقاومة مرة أخرى لقصف المروحيات الهجومية.

- وفي 28 نيسان بين الساعة 18:45 والساعة 18:50، قصفت الطائرات الحربية ثلاث مرات مناطق تل جودي وتل بهار في منطقة زاب، وفي يوم 29 نيسان، بين الساعة 4:30 والساعة 5:00، تعرضت منطقة تل جودي للقصف بالمدافع من المخافر الحدودية.

- وفي 28 نيسان بين الساعة 17:30 والساعة 20:00، قصفت الطائرات الحربية 8 مرات مناطق تل جهنم وجمجو في منطقة زاب، وفي اليوم ذاته، تعرضت منطقة جمجو للقصف بالمدافع من المخافر الحدودية.

(ف)