HPG: مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي وتدمير نظام مراقبة وموقع لهم

​​​​​​​أكدت قوات الدفاع الشعبي (HPG) مقتل 6 من جنود من جيش الاحتلال التركي خلال عمليات نوعية لقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وأن الاحتلال قصف مناطق المقاومة بالأسلحة المحرمة دولياً.
كردستان 2022-08-28T15:34:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر تطورات المعارك الجارية بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، مؤكداً مقتل 6 من جنود الاحتلال التركي، وتدمير نظام كاميرا مراقبة وموقع للأسلحة الثقيلة.

وأكد المركز أن "جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 6 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة، و10 مرات بالطائرات الحربية و6 مرات بالمروحيات الهجومية، وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة".

(ف)


إقرأ أيضاً