HPG: مقتل 6 جنود للاحتلال التركي في عملية بخاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً إلى الرأي العام بشأن عملية عسكرية نفذتها قواتها الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي وغارات جوية تركية في منطقة خاكورك التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا".

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا في إطار المرحلة الثورية باسم الشهيد باكر والشهيدة رونيا، عملية عسكرية بتاريخ 19 نيسان الجاري في تمام الساعة 15:15 ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز على تل ليلكان التابع لمنطقة خاكورك الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (مديا)، واستهدفت من مسافة قريبة، خنادق وملاجئ عسكرية للعدو التركي فوق التلة، مما أدى إلى مقتل 6 جنود للعدو، وتدمير كاميرا للمراقبة من نوع (موبيزل)، وفي مساء نفس اليوم نقل جيش العدوان التركي قتلاه وجرحاه من المنطقة بواسطة مروحيات سكورسكي وكوبرا.

وعادت وحدتنا التي نفذت عمليتها الحاسمة إلى قواعدها.

وتواصل دولة الاحتلال التركي شن غاراتها الجوية على مناطق الدفاع المشروع (مديا)، وفي هذا السياق:

قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي بتاريخ 17 نيسان في تمام الساعة 10:00 م، محيط قرية ديرك التابعة لساحة ميروك الواقعة في منطقة غاري، وساحة مام رشو الواقعة في منطقة آفاشين.

وقصفت الطائرات الحربية، بتاريخ 20 نيسان (اليوم)، بين الساعة 04:30 و05:30، تل زرغله ومحيط قرية بيبالان الواقعتين في منطقة قنديل.

ولم يسفر قصف الاحتلال التركي عن أية أضرار وخسائر في صفوف قواتنا الكريلا".