HPG: مقتل 5 من جنود جيش الاحتلال في آفاشين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد العمليات التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وذكر البيان أن مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار رصدن بتاريخ الـ 3 من شهر أيلول الجاري وحدات لجيش الاحتلال التركي في محيط منطقة ورخلي. ونفذت المقاتلات عملية عسكرية ضد وحدات جيش الاحتلال التركي من ثلاثة محاور، ما أسفر عن تدمير موقعين ومقتل 5 من جنود جيش الاحتلال التركي.

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي أيضاً أن قوات جيش الاحتلال التركي قصفت بتاريخ الـ 3 من شهر أيلول محيط منطقة ورخلي، كما استخدمت الغازات السامة. لكنها جوبهت بمقاومة كبيرة من قبل الكريلا وفشلت في التقدم في المنطقة، فيما تواصل طائرات الاستطلاع التحليق في سماء المنطقة.

كما قصفت قوات جيش الاحتلال التركي بتاريخ الثاني والثالث من شهر أيلول مناطق كتيبة العرب، وكري سبي وكري سور وكري سليمان في منطقة آفاشين، بالإضافة إلى كري جركيلا في متينا. ما أسفر عن اندلاع النيران في المناطق المحيطة.