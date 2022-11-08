HPG: مقتل 5 جنود أتراك في زاب والاحتلال يشن هجومين بالأسلحة الكيماوية

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي خلال بيان له بمعلومات عن العمليات ضد الاحتلال التركي وهجماته على مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في البيان:

"أسفرت العمليات الناجحة لقواتنا الكريلا عن مقتل 5 جنود للاحتلال التركي، وقصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة مرتين بالطائرات الحربية، عشرات المرات بالمدافع والدبابات.

المعلومات المفصلة عن عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال، كالتالي؛

وجهت فرقنا المتحركة يوم 7 تشرين الثاني في الساعة 08:00، 08:20، و17:20، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، 3 مرات بواسطة الأسلحة الثقيلة.

وفي التاريخ نفسه، نفذت فرقنا المتحركة عملية نوعية في تمام الساعة 12:30، ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، وأسفرت العملية عن مقتل خمسة جنود اتراك.

كما أصبح جيش الاحتلال التركي يوم 7 تشرين الثاني في تمام الساعة 22:40، الذين حاولوا فتح الطريق في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، هدفاً لضربات فرقنا المتحركة بواسطة الأسلحة الثقيلة والفردية، وقتل جندي تركي خلالها.

نفذت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة – ستار، في التاريخ ذاته الساعة 22:40، عملية قنص ضد جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بمنطقة جمجو، وأسفرت هذه العملية عن مقتل جندي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية؛

شن جيش الاحتلال التركي يوم 7 تشرين الثاني في الساعة 14:25 و 15:30 هجوميين على خنادق الحرب للشهيد فلات في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بواسطة استخدام الأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي 7 تشرين الثاني، قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي ساحة المقاومة في تل أف أم (FM) 4 مرات.

وفي التاريخ نفسه، تعرضت ساحات المقاومة في منطقة سيدا، جمجو، تل أف أم، تلة آميدية عشرات المرات لقصف بالمدافع والدبابات".

(سـ)