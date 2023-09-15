HPG: مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي وإعطاب مروحتين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه عن عمليات نوعية لمقاتلي ومقاتلات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء فيه:

"* في 14 أيلول، في الساعات 06:45 و 10:30 و 10:40 و 15:25، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي، كما استهدفت 4 مواقع لهم.

وفي تمام الساعة 15:30، استهدفت قواتنا أحد مواقع الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي تمام الساعة 16:25، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار أحد مواقع الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي تمام الساعة 17:30، استهدفت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار جنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة جودي، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

وفي تمام الساعة 17:45، استهدفت قواتنا أحد مواقع جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي الفترة الممتدة بين الساعة 20:10 و22:00، تدخلت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار، في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة 6 مرات لمنع المروحيات التي كانت تحاول إنزال قواتها في الساحة.

وفي تمام الساعة 11:00، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة آمدية، ما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي تمام الساعة 11:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية وإيصال المعدات العسكرية إليها، حيث أسفرت العملية عن إيقاف تحركات العدو.

وفي تمام الساعة 13:20 والساعة 13:40، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية بالأسلحة الثقيلة 12 مرة.

وفي تمام الساعة 14:25، نفّذت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار عملية ضد جنود الاحتلال الذين كان يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، كما استهدفت أحد مواقع الاحتلال.

وفي تمام الساعة 14:30، نفّذت قواتنا عملية قنص في ساحة المقاومة بتلة آمدية ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يقومون ببناء أحد الأكواخ، وقد أسفرت العملية عن مقتل أحدهم.

وفي تمام الساعة 18:20، نُفذت عملية بالأسلحة الثقيلة ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

* وفي 15 أيلول، وفي تمام الساعة 05:45، نفّذت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار عملية هجومية ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، حيث استهدفت جنود الاحتلال بالأسلحة الفردية والقنابل، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال.

وتدخلت قواتنا بتاريخ 14 أيلول، ما بين الساعة 19:30 والساعة 00:00، لمنع المروحيات التي كانت تحلق في الساحة بمنطقة متينا، وفي الساعة 20:30 والساعة 22:30، ووجّهت ضربات لمروحيتين هجوميتين، حيث اضطرت المروحيتان اللتان أُعطبتا للابتعاد عن الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت ساحات خيره وتلة زنكيلة الواقعة في غاري، بتاريخ 13 و14 أيلول، للقصف بالطائرات الحربية 3 مرات.

وفي 14 و15 أيلول، قٌصفت منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا بالمروحيات الهجومية، في حين، تعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا وخاكورك للقصف بالقذائف المدفعية".

(ل م)