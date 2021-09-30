HPG: مقتل 4 جنود للاحتلال التركي في خاكورك والعميل عبد الباقي تاشدمير في آمد

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء، حول الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي والعمليات النوعية التي ينفذها مقاتلو الكريلا ضدها.

وجاء في البيان:

"قضت قواتنا على العميل عبد الباقي تاشدمير الذي كان ضالعاً في استشهاد ثلاثة من رفاقنا عام 1996، وكان يتجسس بنشاط لصالح دولة الاحتلال التركي ويمارس الأعمال اللا أخلاقية كتعاطي المخدرات لإفساد مجتمعنا. حيث تم القضاء على هذا العميل، الذي كان يخدم المحتلين، قرب قرية ديركامي في منطقة الشهيد كندال في 16 أيلول في ولاية آمد الكردستانية بهدف الانتقام لشهدائنا.

وفي إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكورك:

أطلق جيش الاحتلال التركي حملة عسكرية في 25 أيلول الجاري في منطقة "كليه رش" بهدف احتلالها. حيث قامت قواتنا في اليوم ذاته باستهداف وحدة من وحدات جيش الاحتلال التركي، ما أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال التركي في عملية قنص ناجحة.

ونشرت دولة الاحتلال التركي أنباء كاذبة عبر وسائل إعلامها الحربية الخاصة، وزعمت أن هؤلاء الجنود لقوا حتفهم نتيجة حادث. على شعبنا ألا يصدق هذه الأنباء الكاذبة والدعايات القذرة التي تنشرها دولة الاحتلال التركي التي تحاول التستر على الخسائر التي تلحقها بها قوات الكريلا.

في 28 أيلول في الساعة08:30 صباحاً في تل شهيد شاهان، وفي 30 أيلول في الساعة 07:30 صباحاً في تبي كاركر، هاجمت قوات الكريلا جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت قواتنا في هاتين العمليتين جيش الاحتلال الفاشي بشكل ناجح.

كما نفذت قواتنا في خاكورك عملية بهدف إحياء مقاومة ورخليه، أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

في 29 أيلول في الساعة 17:30 أطلقت القوات المسلحة لحزب الديمقراطي الكردستاني PDK النار على قواتنا عند تل شهيد هاوار في ساحة غوشين في خاكورك عندما كانت قواتنا تقوم بواجبها في حماية أراضيها.

في 29 أيلول في الساعة 18:40وفي صباح 30 أيلول، حامت مروحيات الهليكوبتر في سماء تبي سور، كري سليمان، كري سبي، مروانوس، تابورا عربان في منطقة آفاشين، كما قصفت في الوقت نفسه، ساحة كارتال من قبل الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي

في مساء 29 أيلول، قصف جيش الاحتلال بمروحيات الهليكوبتر تل شهيد سمكو في منطقة زاب.

وفي التاريخ نفسه في الساعة 18:10 قصفت قرية كاراواي التابعة لناحية جمانكي في منطقة آمدية في دهوك بالطائرات الحربية".

(س ر)