HPG: مقتل 34 من جنود جيش الاحتلال التركي في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات التي نفذتها قواتهم في إطار معركة حفتانين.

أشار البيان إلى أن قواتهم بدأت في 21 حزيران بعمليات واسعة لمواجهة الهجمات الاحتلالية التي بدأها جيش الاحتلال التركي في هذه المنطقة ووجهت ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي. وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 34 جندياً وإعطاب مروحيتين من نوع كوبرا.

ثلاث عمليات تفجير: مقتل العديد من جنود جيش الاحتلال التركي وإعطاب مروحية

أوضح البيان أنه بين يومي 20 و21 حزيران قصفت الطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة خانتور وأن قواتهم استهدفت المروحيات واستطاعت إصابة إحداها فيما اضطرت باقي المروحيات إلى الانسحاب. حاول جيش الاحتلال تنفيذ عملية إنزال باستخدام مروحيات من نوع سكورسكي إلا أن قوات الكريلا نفذت ضده 3 عمليات تفجير أسفرت عن مقتل العديد من الجنود.

كما نفذت قوات الكريلا عملية تفجير استهدفت وحدات التمشيط في خانتور أدت لمقتل 5 جنود فيما قتل 3 جنود آخرين في عملية أخرى في خانتور.

وأضاف البيان أن قوات الكريلا نفذت عملية نوعية ضد جنود جيش الاحتلال التركي في محيط تل دوبكشي ووجهت لهم ضربات قوية من 3 محاور أسفرت عن مقتل 6 جنود. فيما لم يتسنَّ معرفة عدد قتلى وجرحى جيش العدو في العملية التي نفذت على تل سيبان.

إعطاب مروحية من نوع كوبرا

كما بيّن البيان أن قواتهم نفذت عملية استهدفت وحدات العدو المتمركزة على تل قسروك ووجهت لها ضربات قريبة وأسفرت العملية عن مقتل 6 جنود. وكشف البيان أنه خلال هذه العملية استشهد المقاتل مميان بعد مقاومة بطولية. بعد العملية حاولت مروحية من نوع كوبرا قصف المكان ولكنها استهدفت من قبل المقاتلين الذين تمكنوا من إصابتها. كما قتل 3 جنود خلال عملية على تل الشهيدة بيريفان.

كما نفذت قوات الكريلا عملية ضد جنود جيش الاحتلال التركي في خانتور حيث تسللت بينهم ووجهوا لهم ضربات قوية أدت لمقتل 11 جندياً، بعد العملية قصف جيش الاحتلال التركي المنطقة ونقل الجرحى وجثث القتلى بمروحيات سكورسكي.

عمليات في بستا وخاكورك وجلي

وحول العمليات الأخرى التي نفذتها قوات الدفاع الشعبي قالت القوات إنهم وفي إطار الحملة الثورية للشهيدين باكر ورونيا نفذوا بتاريخ 21 حزيران عملية استهدفت جنود جيش الاحتلال التركي المتمركزين على تل ليليكان في منطقة خاكورك في مناطق الدفاع المشروع أسفرت عن مقتل 3 جنود.

وبتاريخ 17 حزيران استهدفت قوات الكريلا جنود الاحتلال في محيط مخفر أوسيان بمنطقة بستا في شرناخ مما أدى لمقتل جنديين أحدهما ضابط.

بتاريخ 21 حزيران نفذت القوات عمليات في ساحة تل سور في ناحية جلي بجولميرك ولم يتم التأكد من خسائر العدو.

بتاريخ 21 حزيران قصفت الطائرات الحربية التركية محيط تل هكاري وكولكان في مناطق الدفاع المشروع ولم يسفر القصف عن أي خسائر في صفوف قوات الدفاع الشعبي.