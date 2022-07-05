HPG: مقتل 32 محتلاً وتدمير عربة واصابة مروحيتين

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً حول اخر التطورات والمستجدات جاء فيه:

"تقاوم قواتنا بإصرار وعزيمة كبيرة امام هجمات الاحتلال التركي. بينما لا يتمكن الجيش التركي من تحقيق اية نتيجة تذكر مما يدفعه لتوسيع رقعة هجماته، حيث يستخدم فيها الأسلحة الكيمياوية ويريد الخروج من هذا الوضع الصعب من ساحة المعركة تكتيكياً. لذلك، قام العدو في 4 تموز، بتوسيع هجماته الاحتلالية في جنوب منطقة زاب نحو تلة آميديا واستخدم الأسلحة الكيمياوية في هجماته على أنفاق القتال.

استخدم جيش الاحتلال التركي ستة أنواع من الأسلحة الكيمياوية في هجماته على ساحات المقاومة، وقصف جبهات القتال 22 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات. كما قصف ساحات المقاومة 28 مرة بالطائرات الحربية و36 مرة بالمروحيات الهجومية اضافة الى عشرات القذاف .

كما نفذت فرقنا المتحركة من بوطان الى زاغروس ومن متينا الى زاب، عمليات نوعية ضد الاحتلال التركي، قتلت خلالها 32 محتلاً وجرحت ثلاثة اخرين. اضافة الى تدمير عربة عسكرية ترانزيت ومسيرة نوع درون، كما اصابت مروحيتين للعدو التركي"

وفيما يلي معلومات حول العمليات والهجمات:

في اطار الحملة الثورية للشهيدين دلجين وشرفان اركندي لأبطال بوطان:

في 27 حزيران، اراد الاحتلال الذهاب بعربة ترانزيت من ساحة بستا في بوطان الى تلة تنور، احكمت وحدات المرأة الحرة YJA-STAR السيطرة على هذه القوات وعند الساعة 07.30، استهدفتهم بعملية تفجير، لتتمكن من تدمير العربة وقتل ستة محتلين كانوا في داخلها. فيما قامت مروحيات العدو في وقت لاحق بإجلاء الجنود القتلى والجرحى.

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين:

في 4 تموز، تعقبت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة ورخله وعند الساعة 09.15، استهدفتهم بعملية تفجير. ثم هاجمتهم قواتنا بالأسلحة الفردية والقنابل اليدوية. كما هاجمت قواتنا المحتلين خمس مرات لغاية الساعة 13.00، لتقتل 7 منهم وتجرح اخراً.

من ليلة 4 تموز لغاية صباح 5 تموز، نشبت اشتباكات قوية بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في محيط جبهات القتال الشهيد تكوشر.

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 4 تموز عند الساعة 08.00 والساعة 08.10، نفذت وحدات المرأة الحرة YJA-SATAR عمليتي تفجير ضد جيش الاحتلال الذي حاول التقدم نحو جبهات القتال في منطقة الشهيد أوميد واصابت اثنين منهم بجروح خطيرة. وعند الساعة 08.30 والساعة 10.00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال الذي حاول التحرك مرة اخرى في المنطقة بعمليتي تفجير واجبرتهم على التراجع.

في 4 تموز عند الساعة 04.00، استهدفت قواتنا مسيرتي درون فوق ساحة المقاومة جمجو لتدمر احداها وتصيب الاخرى.

في 4 تموز، تصدت قواتنا لمحاولة الاحتلال التقدم في ساحة المقاومة جمجو بواسطة عربة مصفحة.

في 4 تموز عند الساعة 15.00، اطلقت قواتنا النار بالأسلحة الفردية على جيش الاحتلال الذي حاول التقدم نحو جبهات القتال في منطقة كوكر.

في اطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور:

في 4 تموز عند الساعة 06.15، قنصت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي وقتلت احدهم.

في 4 تموز عند الساعة 12.30، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي.

في 4 تموز عند الساعة 23.30، قنصت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي واطلقت عليهم النار وقتلت احدهم.

في 4 تموز عند الساعة 09.45، قنصت قواتنا جنود الاحتلال الذين حاولوا قطع الاشجار في ساحة المقاومة بتلة اف ام واطلقت عليهم النار وقتلت احدهم.

في 4 تموز عند الساعة 17.00، قصف الاحتلال التركي ساحة المقاومة آميديا بقذائف الاوبوس والهاون. وعند الساعة 18.10، قصفت المنطقة 17 مرة بالطائرات الحربية. وعند الساعة 21.30، حلقت مروحيات هجومية فوق ناحية آميديا في دهوك وقصفت المنطقة وتم تنفيذ 31 عملية انزال ونشر جنود في ساحة المقاومة بتلة آميديا. وقامت قواتنا باستهداف المروحيات لتتمكن من اصابة مروحيتي سكورسكي. وعند الساعة 00.30، تسللت قواتنا بين صفوف جيش الاحتلال الذي انتشر في المنطقة، من جهتين والحق بهم ضربات موجعة، ليتمكن جناحي العملية من قتل ما لا يقل عن 10 من جنود الاحتلال التركي. وفي وقت لاحق، اجلى العدو قتلاه بواسطة مروحيتين. كما قامت قواتنا بتنفيذ خمس عمليات تفجير ضد العدو اثناء تنفيذه لعمليات الانزال وقتل منهم.

في 5 تموز عند الساعة 05.30، قنصت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة آميديا وقتلت واحداً منهم.

هجمات جيش الاحتلال بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات:

في 4 تموز، قصفت جبهات القتال في تلة هكاري، تلة جودي، كهف الجرحى، الشهيد أوميد وكوكرة 22 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات. عُلم ان جيش الاحتلال التركي المجرم قد استخدم 6 أنواع من الأسلحة الكيمياوية في قصفه على ساحة المقاومة. صدر الأول اصدر رائحة حريق، الثاني تدفق بطيء وثقيل، الثالث اصدر رائحة مبيض الغسيل والكلور، الرابع يشبه غاز الفلفل الذي يحرق الوجه والعيون، الخامس ذو لون ابيض يترك طعماً حلواً في الفم، السادس تنبعث منه رائحة الفواكه.

هجمات الاحتلال التركي بالقذائف والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية:

تستمر حركة طائرات الاستطلاع فوق ساحات المقاومة بشكل مكثف.

في 4 تموز، استهدفت المخافر الحدودية ساحات المقاومة، تلة هكاري، تلة جودي، تلة اف ام، وادي الشهيد تكوشر، كهف الجرحى، كوري جارو، كوكر، جمجو وورخله بعشرات القذائف المدفعية والهاون والأسلحة الثقيلة.

في 3 تموز، قُصفت ساحات المقاومة، تلة هكاري، تلة آميديا، ورخله، كهف الجرحى وكوري جارو 36 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 3 تموز، تم قصف ساحات المقاومة، تلة آميديا، كهف الجرحى وكوري جارو 28 مرة بالطائرات الحربية.