HPG: مقتل 31 من جنود الاحتلال

أوضح المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG خلال بيان أنه في إطار الحملة الثورية لحرب حفتانين نفذ مقاتلو الكريلا سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

عملية تفجير في تل الشهيدة بيريفان

بتاريخ 23 حزيران في تمام الساعة 16:00 نفذت قواتنا عملية تفجير استهدفت جنود جيش الاحتلال التركي على تل الشهيدة بيريفان أسفرت عن مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين.

عملية قنص في تل دوبشك

بتاريخ 25 حزيران (اليوم) استهدفت قواتنا بعملية قنص جنود جيش الاحتلال التركي في ساحة تل دوبشك أسفرت عن مقتل جندي.

مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي

اليوم وفي تمام الساعة الـ 07:00 رصدت مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار الجنود المتجهين من تل الشهيدة بيريفان إلى ساحة الشهيد ديرسم ووجهت لهم ضربات من ثلاثة محاور، قتل 10 جنود خلال العملية. سيطرت قواتنا مدة من الزمن على جثث القتلى ولم تدع الطائرات تدخل إلى الساحة.

عمليتا قنص وتفجير في شمزينان

في الساعة الـ 12:00 من يوم 22 حزيران استهدفت قواتنا بعملية تفجير آلية للعدو كانت متجهة من مخفر خابوشك إلى سلورت في شمزينان التابعة لجولميرك، أسفرت العملية عن تدمير الآلية فيما لم يتسنَّ معرفة عدد القتلى والجرحى.

وبتاريخ 23 حزيران في الساعة الـ 06:00 استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار بعملية قنص جنود جيش الاحتلال في ساحة تل شكير في شمزينان أسفرت عن مقتل جندي. بعد العملية قصف جيش الاحتلال التركي المنطقة بقذائف الأوبيس والهاون والمدفعية.

مقتل 13 جندياً و4 من حماة القرى

بتاريخ 15 حزيران في الساعة الـ 21:00 نفذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة- ستار عملية ضد قافلة مدرعات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي كانت متجهة من كوسر بمنطقة كجا الواقعة في محيط جبل جودي بشرناخ صوب شرناخ، العملية تمت من خلال استهداف عربة من نوع كيربي بعملية تفجير أسفرت عن تدمير العربة بالكامل ومقتل 13 من جنود الاحتلال. بعد العملية نقل جيش الاحتلال التركي الجرحى وجثث القتلى بالمدرعات.

اشتباكات في تندورك، واستشهاد 3 من مقاتلي الكريلا

بتاريخ 15 حزيران اندلعت اشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في منطقة تندورك التابعة لناحية ألباك في وان أسفرت عن مقتل وجرح العديد من جنود جيش الاحتلال التركي، كما استشهد خلالها ثلاثة من رفاقنا بعد مقاومة بطولية.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: فرات دوزكر

الاسم والنسبة: متين أوزر

مكان الولادة: آكري

اسم الأم- الأب: هاجر- محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: تندورك- 15 حزيران 2020

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الاسم الحركي:سمكو سوركو

الاسم والنسبة: محسن آريف زادا

مكان الولادة: باني

اسم الأم – الأب: مريم- محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: تندورك- 15 حزيران 2020

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الاسم الحركي: شرفان جودي

الاسم والنسبة: فريد يلدز

مكان الولادة: أرزروم

اسم الأم- الأب: نورية- علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: تندورك- 15 حزيران 2020"

(م)