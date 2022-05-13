وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة، بياناً كتابياً، أعلنت فيه تنفيذ قواتها عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في الـ 11 والـ 12 من أيار الجاري في منطقة زاب بمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان"، أسفرت عن مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال التركي، وتدمير موقع للاحتلال.

وجاء في نص البيان:

"تستمر عمليات قواتنا ضد جيش الاحتلال التركي الذي يستخدم الأسلحة الكيماوية والمتفجرات ضد ساحات المقاومة في زاب وآفاشين.

وتفاصيل هذه العمليات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود من جيش الاحتلال التركي وتدمير موقع من مواقعهم هي كالتالي:

في منطقة آفاشين

في الثاني عشر من أيار الجاري، نفّذت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي الذين أرادوا التقدم نحو تحصينات القتال في منطقة مقاومة ورخيله. وفي اليوم ذاته هاجمت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة. وبعد العمليات التي نفّذتها قواتنا، قصف الاحتلال التحصينات بالمتفجرات خمس مرات ثم انسحبت بعد ذلك.

في منطقة زاب

في الحادي عشر من أيار الجاري، نفّذت قواتنا في منطقة مقاومة كوري جحرو، عملية ضد جنود الاحتلال الذين أرادوا الهجوم على التحصينات القتالية في كري شهيد تولهلدان. وأجبر تدخّل قواتنا المحتلين على الانسحاب.

في الثاني عشر من أيار، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في محيط التحصينات القتالية في كري أورتي في منطقة مقاومة كاركر. ما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

وفي اليوم ذاته، نفّذت قواتنا في منطقة مقاومة الشهيد شاهين عمليات بالأسلحة الثقيلة ضد جنود الاحتلال التركي الذين أرادوا الهجوم على التحصينات القتالية بالقنابل. كما استهدفت قواتنا طائرات الدرون التي كانت تحلّق في سماء المنطقة. مما أجبرها على مغادرة المنطقة..

كما نفّذت قواتنا في اليوم ذاته، في منطقة مقاومة جيا رش عملية ضد جنود الاحتلال الذين أرادوا التقدم نحو التحصينات في كري شهيد سورخوين، مما أسفر عن مقتل جنديين تركيين. بعد هذه العملية قصف المحتلون المنطقة وانسحبوا.

وفي ذات اليوم أيضاً شنّت قواتنا هجوماً بالأسلحة الثقيلة على موقع لجيش الاحتلال في محيط التحصينات الموجودة في منطقة مقاومة كوري جحرو. مما أسفر عن تدمير الموقع ومقتل جندي.

هذا ونفّذت قواتنا في وحدات المرأة الحرّة - ستار عملية بالأسلحة الثقيلة ضد جنود الاحتلال الموجودين في محيط التحصينات في كري شهيد شَمين في منطقة مقاومة كوري جحرو. وقد استهدفت المواقع المحددة بنجاح.

في الحادي عشر من أيار الجاري، هاجمت قواتنا في منطقة مقاومة كري شهيد شاهين جنود الاحتلال التركي الذين أرادوا الهجوم على التحصينات القتالية. وأجبرتهم الضربات الموجعة التي وجّهتها لهم قواتنا على الانسحاب.

في ليلة الثاني عشر من أيار الجاري، تعرضت التحصينات الواقعة في كري شهيد برخدان في منطقة مقاومة شهيد شاهين لقصف عنيف بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات.

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هجمات جيش الاحتلال التركي

شنّ جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً على مناطق الدفاع المشروع بالطائرات والمروحيات الحربية وقذائف الأوبيس من المقرات الحدودية.

وتفاصيل الهجمات هي كالتالي:

في الثاني عشر من أيار الجاري، قُصفت ساحة كري آمديه وكري FM في زاب بالطائرات الحربية أربع مرات.

وفي اليوم ذاته، قُصفت ساحة كري شكيف في منطقة خاكورك من المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس والهاون.

في الحادي والثاني عشر من أيار الجاري، قُصف كري هاكاري، كري كوردينا، كري آزاد ومحيط قرى ديشيشه، سرارو، إيدينه وهرور بالمروحيات الحربية وقذائف الأوبيس من المقرات الحدودية.

وفي الثاني عشر من أيار الجاري، قُصفت ساحات جمجو وسيدا في منطقة زاب من المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس".

(ف)