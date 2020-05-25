HPG: مقتل 3 جنود وتدمير مواقع للاحتلال التركي  

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد نتائج العمليات العسكرية التي نفذتها قواتهم ضد الاحتلال التركي .

ونص البيان:

في الساعة 09:30 من يوم 24 أيار/ مايو، نفذت قواتنا عملية ضد الجيش التركي في وادي دشتان في ناحية جيله بجولميرك، في العملية دمر مدفعين وسلاحين ثقيلين من نوع A4 ، أيضاً أسفر عن مقتل 3 جنود.

في 24 ايار/ مايو، في إطار الحملة الثورية للشهيد باكار والشهيدة رونيا، نفذت قواتنا عملية ضد الجيش التركي المحتل في تل ليلكان بمنطقة خاكورك في مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، وألحقت خسائر فادحة بمواقع وقواعد العدو، لكن لم يتسن معرفة معلومات حول عدد القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.

بتاريخ 22 أيار اطلق الجيش التركي حملة عسكرية في ناحية ألكي في شرناخ، قرية كلش، أستنكا، تحتي رش، وتوراني في منطقة ماسيرو. انتهت في اليوم ذاته بتمام الساعة 15:30 دون تحقيق أية نتائج.

وفي حوالي الساعة 7:30 مساء يوم 24 أيار، قصفت الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي منطقة جمجمو في جبال زاب بمناطق الدفاع المشروع (ميديا)، ولم يسبب القصف أي خسائر في صفوف قواتنا.

(س و)