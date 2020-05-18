HPG: مقتل 3 جنود للاحتلال التركي في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم بياناً كتابياً حول عملية نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في حفتانين، ضمن حملة "معركة حفتانين".

وأشار البيان إلى أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة YJA-Star، نفذوا في الساعة الـ 8:00 من صباح اليوم، عملية ضد معقل جيش الاحتلال التركي في تل الكونفرانس التابعة لمنطقة حفتانين في مناطق الدفاع المشروع "مديا".

البيان أوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال التركي، وإصابة جنديين آخرين، بالإضافة إلى تدمير تحصينات جيش الاحتلال التركي في المنطقة.

ونوه البيان أن قصف طائرات جيش الاحتلال التركي على منطقة "الشهيدة بريتان"، في خاكورك، بتاريخ الـ 12 من أيار الجاري، أسفر عن استشهاد مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي، مشيراً إلى أنهم سيكشفون عن سجل الشهدين خلال بيان سيصدرونه في وقت لاحق.

(د ج)