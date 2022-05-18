HPG: مقتل 28 جندياً من جيش الاحتلال التركي في خاكورك، واستشهاد أربعة كريلا

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي خلال بيانٍ كتابي أصدره اليوم الأربعاء، نتائج العمليات التي نفّذتها القوات في خاكورك.

وجاء نص البيان كالتالي:

"نفّذت قواتنا بروح الحملة الثورية لصقور زاغروس عملياتٍ كبيرةً ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة خاكورك. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل 28 جندياً من جيش الاحتلال، واستشهاد رفاقنا رستم، لزكين، عكيد ودجوار.

تفاصيل العمليات كالتالي:

في الرابع عشر من أيار وفي الساعة 00:30 نفّذت قواتنا عملية نوعية في الساحة الواقعة بين قريتي ليلكان ودايلا في خاكورك، مما أسفر عن تدمير عربةٍ لجيش الاحتلال من نوع ريو، ومقتل 14 جندياً من جيش الاحتلال التركي داخل العربة.

في ليلة الخامس والسادس عشر من أيار وفي الساعة 00:00 نفّذ الكريلا عمليةً منسّقةً في ساحة تلة ليلكان في منطقة خاكورك. إذ هاجمت قواتنا جنود الاحتلال التركي عبر محورين. ودُمّرت جميع مواقع جيش الاحتلال الواقعة فوق التلّة خلال فترةٍ قصيرة. وفتحت قواتنا التلة بالكامل دون وقوع أي شهداء في صفوفهم. وقد تفقّدت قواتنا جثث 12 جندياً من جيش الاحتلال التركي وتبيّن مقتلهم. وأثناء الانسحاب اندلعت بينهم وبين وجيش الاحتلال التركي اشتباكاتٍ في محيط قرية هكاري واستمرت حتّى ساعات الصباح. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل اثنين من جيش الاحتلال. وهاجم رفاقنا؛ رستم، لزكين، عكيد ودجوار العدو بجسارةٍ عظيمة، وفتحوا أهداف العدو بالإبداع التكتيكي خلال فترةٍ قصيرة. وأسفرت هذه العملية عامةً عن مقتل 14 جندياً من جيش الاحتلال التركي، واستشهاد رفاقنا الأربعة ببسالة".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: رستم قنديل

الاسم والكنية: دانش برويزي

مكان الولادة: كامياران

اسم الأم- الأب: جيلا- أسعد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 16 أيار2022/ خاكورك

الاسم الحركي: لزكين باور

الاسم والكنية: باور ناس

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم- الأب: صدف- عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 16 أيار2022/ خاكورك

الاسم الحركي: عكيد روجهلات

الاسم والكنية: كاوا إسماعيل

مكان الولادة: أورميه

اسم الأم- الأب: خديجة- شمس الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 16 أيار 2022/ خاكورك

الاسم الحركي: دجوار أرتوشي

الاسم والكنية: نور الله كول

مكان الولادة: وان

اسم الأم- الأب: همرا- نزير

تاريخ ومكان الاستشهاد: 16 أيار2022/ خاكورك

(ر)