HPG: مقتل 22 جندياً تركيا في خاكورك وحفتانين وشمزينان

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي:

" بتاريخ 26 حزيران استهدفت قواتنا وحدة تابعة لجيش الاحتلال التركي في منطقة شدارا أسفرت عن مقتل جنديين.

في الساعة 14:00 من اليوم نفسه رصدت قواتنا وحدة تابعة لجيش الاحتلال التركي كانت متجهة من تل خانتور إلى وادي برازان ونفذت ضدها عملية وجهت لها فيها ضربات قوية أسفرت عن مقتل 10 جنود.

في الساعة 14:30 نفذت قواتنا عمية قنص استهدفت جنود جيش الاحتلال التركي على تل دوبشكا أسفرت عن مقتل جندي.

في الساعة 16:30 نفذت قواتنا عملية قنص أخرى ضد وحدة تابعة لجيش الاحتلال التركي على تل كاتوسولي أسفرت أيضاً عن مقتل جندي.

بتاريخ 28 حزيران في الساعة 08:50 استهدفت قواتنا جنود جيش الاحتلال المتمركزين على تل ليلك في شمزينان التابعة لجولميرك بعملية قنص أسفرت عن مقتل جندي.

في اليوم نفسه بدأ جيش الاحتلال التركي بعملية تمشيط بين تل ليليكان وكفورتي. رصدت قواتنا وحدات العدو ونفذت ضدها عملية تفجير في الساعة16:30 . بعد العملية تم استهداف وحدة للعدو كانت تحاول التدخل في المنطقة بعملية تفجير أخرى. في هذه العملية قتل 3 من جنود الاحتلال التركي.

في بياننا الذي صدر بتاريخ 29 حزيران قلنا إن قواتنا نفذت عملية في ساحة دولا هيدران بناحية جولميرك في كفر في 25 حزيران، أسفرت العملية عن تدمير آلية ومقتل 4 جنود ونتيجة عملية التمشيط التي بدأت بعدها استشهد رفيق دربنا بروسك بوطان. سجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: بروسك بوطان

الاسم والنسبة: حسن كانات

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: آسيا- صبري

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 حزيران 2020/ كفر