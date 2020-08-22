HPG: مقتل 12 جندياً تركياً في حفتانين وخاكورك

أوضح المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أنه في الفترة ما بين 29 حزيران و 22 آب شهدت مناطق الكريلا العديد من العمليات والاشتباكات القوية.

مقتل جنديين في عملية قنص في ساحة بارتيزان

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي:

" بتاريخ 21 آب وفي إطار الحملة الثورية لمعركة حفتانين نفذت قواتنا عمليتي قنص استهدفتا جنود جيش الاحتلال التركي على تل قسروك في ساحة بارتيزان وتم التأكد من مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي".

عملية ضد قافلة عسكرية في خاكورك ومقتل 10 جنود أتراك

بتاريخ 21آب وفي ساعات الصباح رصدت قواتنا قافلة عسكرية لجيش الاحتلال التركي في منطقة خاكورك كانت متجهة من تل كفورت إلى تل ليلكان. نفذت قواتنا في الساعة 10:30 من اليوم نفسه وفي إطار حملة الشهيدين باكر ورونيا الثورية عملية تفجير استهدفت القافلة العسكرية وأسفرت العملية عن تدمير آلية من نوع ريو، وتم التأكد من مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي. أثناء العملية عندما ذهب البيشمركة المدعو نفرات رشي لمساعدة الجنود الأتراك أصيب إصابة بليغة نتيجة هجمات الجنود.

في شيروان اشتباكات لمدة 5 أيام: استشهاد مقاتلين من قوات الكريلا

بتاريخ 23 تموز اندلعت اشتباكات بين إحدى وحداتنا وجنود جيش الاحتلال التركي في ساحة وادي بومبات في شيروان التابعة لسيرت واستمرت الاشتباكات 5 أيام تلقى خلالها جيش العدو ضربات موجعة. رفيقانا زنار وعكيد قاوما حتى آخر طلقة واستشهدا بعدها. وسيتم الإعلان عن سجل الشهيدين في وقت لاحق.

استشهاد 3 من مقاتلي الكريلا في غارات جوية في بدليس

بتاريخ 11 آب بدأ جيش الاحتلال التركي بعملية احتلالية في ساحة الشهيدة مزكين في بدليس واندلعت اشتباكات على إثرها. في الاشتباكات التي استمرت يومين تلقى جيش الاحتلال التركي ضربات موجعة فلجأ إلى قصف المنطقة بواسطة الطائرات الحربية. في القصف استشهد رفاقنا الأبطال؛ كندال، آسمين وأمارا وسيتم الإعلان عن سجل رفاقنا الشهداء في وقت لاحق.