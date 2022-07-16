HPG: جيش الاحتلال يستمر في ارتكاب جرائم حرب

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG: "إن تحركات فرقنا المتحركة ضد جيش الاحتلال التركي مستمرة، ونتيجة للعمليات التي استُخدِمَت فيها تكتيكات الكريلا العصرية، قتل 3 جنود من جيش الاحتلال، وأن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة 7 مرات بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات، 6 مرات بالطائرات الحربية، 8 مرات بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بمدافع والأسلحة الثقيلة والدبابات.

المعلومات حول العمليات والهجمات هي كما يلي:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في 15 تموز في ساعة 10:30 و 13:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في شكفتا برينداران بالأسلحة الثقيلة.

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية التابعة لمعركة خابور:

في 15 تموز في تمام الساعة 7:15، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال الذي حاول قصف خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة جودي بالمتفجرات، مرتين بالأسلحة الثقيلة وعلى إثرها قُتِلَ جندي تركي، كما فرّ باقي الجنود تاركين معداتهم العسكرية وراءهم.

في 15 تموز في تمام الساعة 11:00 صباحاً ويوم 16 تموز في الساعة 05:30 صباحاً، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة إف إم مما أسفرت عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات:

في 15 تموز تعرضت ساحات المقاومة في تلة جودي، تلة هكاري، شكفتا برينداران وكاركر 7 مرات للقصف بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات.

حسبما ما اثبتته قواتنا أن جيش الاحتلال التركي استخدم طائرات مسيرة متفجرة في هذه الهجمات.

هجمات جيش الاحتلال التركي بمدافع والمروحيات والطائرات الحربية:

في 15 تموز، حامت الطائرات المسيرة في سماء ساحة المقاومة في جمجو.

في 15 تموز، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال 6 مرات مناطق تلة بهار، تلة آميديه، جمجو وسيدا.

في 14 تموز، تعرضت ساحة المقاومة في تلة جودي 8 مرات للقصف بالمروحيات الهجومية.

في 15 تموز، تم قصف ساحة المقاومة في جمجو عشرات المرات بالدبابات.

في 15 تموز، تعرضت ساحات المقاومة في جمجو وتلة إف إم وتلة جودي، ساحة كوردينه وقلعة قمري في متينا، ساحة الشهيد كاميران في شقيف وتلة الشهيد حقي في خاكورك للقصف عشرات المرات بمدافع والأسلحة الثقيلة والدبابات من المخافر الحدودية.

(سـ)

ANHA