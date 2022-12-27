HPG: جيش الاحتلال استخدم الأسلحة الكيمياوية والمحظورة مرتين خلال يوم واحد

وأصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً الى الرأي العام حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع خلال يومي 25 و 26 كانون الأول الجاري:

وجاء في نص البيان:

"نتيجة لعمليات قواتنا، قُتل احد المحتلين في منطقة زاب.

قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المقاومة لقوات الكريلا مرتين بالقنابل المحظورة ومرتين بالأسلحة الكيمياوية، وتسعة مرات بالطائرات الحربية، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وفيما يلي معلومات أكثر حول الهجمات والعمليات:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 25 كانون الأول عند الساعة 15.30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي الذين حاولوا التقدم نحو جبهات المقاومة للكريلا واحراق المواد البلاستيكية وارسال دخانها السام نحو الجبهات بالقرب من ساحة جمجو بناحية شيلادزه في منطقة آميديا، بعملية تفجير وقتلوا احدهم.

هجمات الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية:

في 26 كانون الأول، قصف الاحتلال التركي جبهات المقاومة بالقرب من ساحة جمجو بناحية شيلادزه في منطقة آميديا، مرتين بالأسلحة الكيمياوية.

في 26 كانون الأول، قصف الاحتلال جبهات المقاومة بالقرب من ساحة جمجو وقرية سيدا بناحية شيلادزه في منطقة آميديا، مرتين بالقنابل المحظورة.

هجمات الاحتلال التركي:

في 26 كانون الأول، قصف الاحتلال التركي حقول قرية ديرك، وبلند بازه في غاري، وقرية سيدار وتلة جارجلا، تسعة مرات بالطائرات الحربية.

في 26 كانون الأول، قصف جيش العدو التركي جبهات المقاومة في محيط ساحة جمجو بناحية شيلادزه في منطقة آميديا، عشرات المرات بالقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة."