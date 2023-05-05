HPG: جيش الاحتلال التركي يستمر في قصف مواقع المقاومة بالأسلحة الثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، حيال الهجمات المتواصلة لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا في باشور (جنوب كردستان)، جاء فيه:

"في 4 أيار، بين الساعة 09:00 والساعة 12:00، شن جيش الاحتلال التركي هجمات على منطقة المقاومة تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وردّت قواتنا في وحدات المرأة الحرة - ستار على الغزاة ضمن إطار حق الدفاع المشروع.

في 4 أيار، أثناء مهاجمة جيش الاحتلال التركي جبهات المقاومة في منطقة سيدا، ردّت عليه قواتنا ضمن إطار حق الدفاع المشروع وقتلت واحداً من جنوده.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 4 أيار، تعرضت مناطق المقاومة في تلة بهار وتلة جودي وتلة FM وتلة آمدية ومحيط قرية سيكري للقصف بالطائرات الحربية 6 مرات.

في 4 أيار، تعرضت مناطق المقاومة في تلة جودي وتلة FM وتلة آمدية ومواقع المقاومة في منطقة سيدا للقصف بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة21 مرة".

(ل م)