HPG: جيش الاحتلال التركي يشن 34 هجوماً على تحصينات المقاومة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كتابياً، هجمات جيش الاحتلال التركي على تحصينات قوات الدفاع الشعبي.

جاء في نصه:

"في منطقة زاب:

في 14 نيسان الجاري وفي الساعة 11.00، هاجم جيش الاحتلال التركي تحصيناتنا في سيدا؛ ما دفع قواتنا إلى التصدي لهم دفاعاً عن النفس ومن ثم اندلاع اشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي:

في 13 من نيسان الجاري، قُصفت منطقتا كري جارجيل وكري باهار في متينا جواً بالطائرات الحربية مرتين.

وفي 13 و14 من الشهر ذاته، قُصف كري الشهيد بلنك في متينا، ومنطقة مقاومة كري جودي وتحصيناتنا في جمجو وسيدا بقذائف الأوبيس والأسلحة الثقيلة 32 مرة".

(ر)