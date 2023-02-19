HPG: جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة عشرات المرات

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، بياناً، جاء فيه:

"يستمر جيش الاحتلال التركي في هجماته ضد قواتنا الموجودة في مواقعها، قصفت الساحات التي توجد فيها قواتنا، 6 مرات بالطائرات الحربية، 63 مرة بالدبابات، والمدافع والأسلحة الثقيلة".

معلومات موسعة عن هجمات دولة الاحتلال التركي:

في منطقة زاب:

16 شباط في الساعة 10:30، في ساحة المقاومة لتلة جودي، هاجم جيش الاحتلال قواتنا، وردت قواتنا بالأسلحة الثقيلة من أجل حماية نفسها.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

17 شباط، قصف ساحات المقاومة في تلة بهار وتلة آمدية 6 مرات بالطائرات الحربية.

18 شباط، في ساحة المقاومة لتلة جودي بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمدية، قصف خنادق المقاومة بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة 63 مرة".

(ف)