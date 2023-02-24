HPG: جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 25 مرة بالقذائف الفوسفورية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، اليوم الجمعة عن هجمات جيش الاحتلال التركي على ساحات المقاومة، جاء فيه:

منطقة زاب:

23 شباط، هاجم جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة قواتنا في ساحة المقاومة في تلة جودي، وردّت قواتنا على جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة دفاعاً عن نفسها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة:

23 شباط، في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا بالقرب من قرية سيدا 25 مرة بالقنابل المحظورة وبالمواد الفوسفورية أطلقت من الدبابات.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

23 شباط، في ساحات المقاومة في تلة آمدية وتلة بهار، قصفت الطائرات الحربية محيط قرية سيدا في ناحية شيلادزه بآمدية 10 مرات.

23 شباط، قُصفت ساحات المقاومة في تلة آمدية وتلة جودي وخنادق المقاومة للكريلا القريبة من قرية سيدا وساحة جمجو في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية 83 مرة بالقنابل، المدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)