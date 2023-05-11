HPG: جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 12 مرة بالأسلحة الثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء فيه:

"في 10 أيار الساعة 09:30 و10:30، قصف جيش الاحتلال التركي بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة ساحة المقاومة في تلة جودي، وقد ردت قواتنا على هذا القصف في إطار حق الدفاع عن النفس.

في التاريخ نفسه وفي الساعة 13:45 هاجم جيش الاحتلال ساحة المقاومة في تلة إف إم، وفيما ردت قواتنا عليه في إطار حق الدفاع عن النفس، وفي الساعة 16:30 حاول الاحتلال الهجوم على موقع المقاومة لقواتنا في سيدا، وهنا دمرت قواتنا جرافة للاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 10 و11 من أيار الجاري، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية وتلة إف إم، ومواقع المقاومة لقواتنا في سيدا 12 مرة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة".

(ف)