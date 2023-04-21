HPG: جيش الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا 72 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، وجاء في نصه:

"شن جيش الاحتلال التركي يوم 19 نيسان في الساعة 12:00 هجوماً على ساحة المقاومة في تلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، واضطرت قواتنا الرد على هذا الهجوم دفاعاً عن النفس، واندلعت معركة على أثره.

وفي 20 نيسان في تمام الساعة 08:30، 10:00، و10:30، استهدف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة لقوات الكريلا في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة والمدافع، وردت الكريلا على الهجوم في إطار الدفاع المشروع، واندلعت معركة بين قواتنا الكريلا وجيش العدوان التركي.

وفي التاريخ ذاته وفي الساعة 10:00 و10:30، نفذ جيش الاحتلال التركي هجوماً على ساحة المقاومة بتلة إف إم (FM)، بالأسلحة الثقيلة، كما ردت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار على الاحتلال للدفاع عن النفس واندلعت معركة شرسة بينهم، وتمكنت مقاتلاتنا من تدمير سلاح مدفعية عيار 57 بالكامل.

قصف جيش الاحتلال التركي في 20 نيسان، خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في منطقة سيدا مرة واحدة بالأسلحة المحظورة.

وقصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي في 20 نيسان، ساحة المقاومة في تلة جارجل، كولكا وتلة آمدية بمنطقة متينا، 3 مرات.

وفي 19 و20 نيسان، استهدف الاحتلال التركي ساحة المقاومة لقوات الكريلا في تلتي إف إم وجودي، إضافة إلى خنادق المقاومة لقواتنا في منطقة جمجو وسيدا، 68 مرة بالمدافع، والدبابات، والأسلحة الثقيلة".