HPG: جيش الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا 34 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، كشف فيها عن حصيلة الهجمات خلال اليومين الفائتين.

وقال المركز، في بيانه "قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي يومي 22 و23 آذار ساحة وادي كافيا وتلة زنكَله بمنطقة كارى وساحة الشهيد شريف في خاكورك 7 مرات.

وفي 23 آذار، تعرضت ساحة المقاومة في تلة إف إم (FM)، إضافة إلى ساحات المقاومة لقوات الكريلا في منطقتي جمجو وسيدا، 27 مرة لقصف المدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي".

(ف)