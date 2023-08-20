HPG: جيا آكري قاوم بفدائية وكدح عظيمين سنتابع خط مقاومته

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل أحد مقاتليها الكريلا، جاء في نصه:

"أعلنّا سابقاً في بياننا الكتابي الذي أصدرناه في 19 آب 2023، أن رفيقنا جيا آكري استشهد نتيجة مؤامرة مشتركة للاحتلال في ساحة بانكه التابعة لمنطقة حفتانين.

استشهد رفيقنا جيا الذي انضم إلى صفوف الكريلا بالروح الوطنية من شرق كردستان وقاوم من أجل حرية شعبنا المضطهد، من قبل القوات المهيمنة، إلى جانب غضبنا الشديد حيال هذا، سيكون استشهاد رفيقنا جيا بمثابة حجة من أجل تصعيد مقاومتنا للحرية، كما أن رفيقنا جيا الذي حمى خط القائد عبد الله أوجلان والشهداء في كل المجالات بإصرار كبير، قاوم بفدائية وكدح عظيمين في سبيله، سنتابع خط مقاومته هذا، وفي شخصه، نعاهد على أن نكون جديرين بإرث شهدائنا العظماء.

نقدم تعازينا الحارة في البداية لعائلة رفيقنا جيا آكري العزيزة ولكل أبناء كردستان الوطنيين.

هوية الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: جيا آكري

الاسم والنسبة: إسماعيل بور محمود

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم – الأب: كاري – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: حفتانين/ 5 آب 2023".

(ل م)