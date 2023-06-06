HPG: جاندا ومظلوم بطلان يحتذى بهما وبشجاعتهما في الحركة الآبوجية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل اثنين من مقاتليها الكريلا، جاء فيه:

"ردت قواتنا الكريلا يوم 20 تشرين الأول 2022 على عملية العدوان التركي في ساحة تل هلاج بناحية كليداخ، واندلعت في تلك الأثناء معركة ما بين مقاتلينا وجيش الاحتلال التركي في الساحة، وفي سياق هذه المعركة، نفذ مقاتلونا عمليات قوية، ووجهت 4 ضربات هجومية موجعة للعدوان التركي وأسفرت عن مقتل 4 جنود أتراك على الأقل، وإصابة جندي آخر، لقد قاتل كل من رفيقينا جاندا ومظلوم، في هذه العركة والعمليات بشجاعة كبيرة وألحقا خسائر فادحة بالعدو، وارتقيا إلى مرتبة الشهادة، ولم يتراجعا خطوة واحدة إلى وراء عن مقاومتهما ضد تكنيك وهجمات جيش الاحتلال التركي، بطريقة فعالة بالإرادة الآبوجية، ووجها ضربات موجعة بالعدو وأصبحا رياديين لمقاومتنا في شمال كردستان.

توجه الرفيقان إلى شمال كردستان من روج آفا وشرق كردستان بوعي قومي عالٍ ومشاعر وطنية، كما أنهما أصبحا بطلان يحتذى بهما في الحركة الآبوجية بشجاعتهما وولائهما، في البداية نتقدم بتعازينا الحارة لذوي هذين الشهيدين العزيزين اللذين انضما إلى صفوف مقاومة الحرية من أجل شعبنا، بهذا الشكل الفدائي، وشعبنا الكردستاني الوطني، وخاصةً لشعب روج آفا وشرق كردستان.

سجل الشهيدين كالتالي:

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الاسم الحركي: جاندا جيا

الاسم والنسبة: جيان عبد الله

مكان الولادة: تربه سبيه

اسم الأم – الأب: منيفة – محمد خير

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 20 تشرين الأول 2022

الاسم الحركي: مظلوم روجهات

الاسم والنسبة: سولاد درخشاني

مكان الولادة: ماكو

اسم الأم – الأب: قدرت – علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد/ 20 تشرين الأول 2022".

(ل م)