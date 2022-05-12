HPG: إسقاط مروحية سكورسكي، وإعطاب طائرة حربية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الخميس، بياناً كتابياً كشف فيه تفاصيل العمليات التي أسفرت عن مقتل ستة جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة ثلاثةٍ آخرين وإسقاط مروحية سكورسكي وإعطاب طائرة حربية.

وجاء في نص البيان:

"يوجّه كريلا حركة التحرر الكردستانية ضرباتٍ موجعةً لجيش الاحتلال التركي في هجومه الاحتلالي. وتستخدم الدولة التركية التي لا تستطيع التحرّك في المنطقة، الأسلحة الكيماوية والمتفجرات. إذ قصفت بتاريخ العاشر والحادي والثاني عشر من أيار الجاري مناطق المقاومة بالأسلحة الكيماوية 27 مرةً، وبالطائرات الحربية والمروحيات الحربية 36 مرةً، وبقذائف الأوبيس مئات المرات. فيما تنفّذ قواتنا عمليات قوية ضد هذه الأساليب الوحشية للدولة التركية المحتلة. مما أسفر عن مقتل ستة جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة ثلاثةٍ آخرين، وإسقاط طائرة من طراز سكورسكي وإعطاب طائرة حربية. هذه العلميات القوية والفعّالة التي نفّذتها قواتنا تظهر مرة أخرى نجاح أسلوب طائر النسر التي ينفذها مقاتلونا بالروح الفدائية الآبويّة.

تفاصيل عمليات الكريلا:

في منطقة زاب:

في تمام الساعة 21:30 من يوم الحادي عشر من أيار الجاري نفذت الدولة التركية المحتلّة قصفاً عنيفاً بالمروحيات الحربية على جبهات القتال في ميدان مقاومة الشهيد شاهين، ثم حاولت بعد ذلك إنزال قواتها في المنطقة عبر طائراتٍ من طراز سكورسكي. وما أن دخلت المروحية في مجال قواتنا حتّى هاجمتها بشدّة. ونتيجة هذا الاستهداف حاولت المروحية مغادرة المنطقة إلّا أنّها سقطت في ساحة كانيشكا. وقد شهد مكان سقوط الطائرة انفجاراً كبيراً. وأسفرت هذه العملية عن تدمير مروحية سكورسكي ومقتل الجنود التي كانوا بداخلها. فيما تعرّضت المنطقة التي سقطت فيها المروحية لقصفٍ عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي.

وفي تمام الساعة 22:30 من اليوم ذاته، حاول جيش الاحتلال التركي قصف جبهات القتال في كري روبار بالمروحيات الحربية إلّا أنّ قواتنا قامت بمهاجمتها. وأسفر هذا عن إعطاب مروحيةٍ حربيّة. كما أجبر تدخل قواتنا، المروحيات على مغادرة المنطقة.

وفي تمام الساعة 23:30 من اليوم ذاته أيضاً، استهدفت قواتنا المروحيات الحربية التركية التي سعت لقصف جبهات القتال في منطقة مقاومة جيا رش وكري جهنم. وأجبر التدخل القوي لقواتنا هذه المروحيات على مغادرة المنطقة. وفي الليلة ذاتها تعرّضت المنطقة ذاتها لقصفٍ بالمروحيات الحربية.

وبين الساعة 23:00-00:00 من اليوم ذاته حاولت المروحيات الحربية التي عبرت سماء منطقة ماهير ميرزو قصف منطقة جمجو. إلّا أنّ قواتنا تدّخلت واستهدفتها. وفي الليلة ذاتها أرادت المروحيات الحربية قصف التحصينات الواقعة في كهف الجرحى وساحة مقاومة كاركر. هاجمت قواتنا هذه المروحيات ثلاثة مرات. مما أجبر هذه المروحيات على مغادرة المنطقة.

مقتل ستة جنود من جيش الاحتلال التركي في خاكورك

أعلنّا في بياننا الصادر في التاسع من أيار الجاري، تنفيذ قواتنا في وحدات المرأة الحرّة- ستار عمليةً ناجحةً ضد جيش الاحتلال التركي في كري شهيد درويش في الساعة 16:20 من يوم السادس من أيار الجاري. وثبت أنّ هذه العملية قد أسفرت عن مقتل ستة جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة ثلاثة آخرين.

الهجمات لم تحقّق أيّة نتائج

يواصل جيش الاحتلال التركي شنّ هجماته الموسّعة على مناطق الدفاع المشروع. المعلومات المفصّلة لهذه الهجمات التي تُشنّ بالطائرات والمروحيات الحربية كالتالي:

في العاشر والحادي عشر من أيار الجاري تعرّضت منطقة ورخليه في آفاشين وكري شهيد برخدان في منطقة مقاومة كري شهيد شاهين في زاب للقصف الكيماوي والمتفجرات 27 مرة.

في الحادي عشر والثاني عشر من أيار الجاري قُصفت ساحة جمجو وسيدا في منطقة زاب بالمروحيات الحربية. وبالتزامن مع هذا القصف قُصفت أيضاً ساحة كاركر وكهف الجرحى بقذائف الأوبيس والهاون مئات المرات وبالطائرات الحربية 21 مرة.

وبين يومي الحادي عشر والثاني عشر من أيار الجاري قُصفت ساحتي كري جودي وكري آمديه في منطقة زاب من المقرات الحدودية عشرات المرات بقذائف الأوبيس وبالطائرات الحربية خمسة مرات.

في العاشر والحادي عشر من أيار الجاري قُصفت ساحة كري هاكاري في منطقة متينا بالطائرات الحربية خمسة مرات. وفي الحادي عشر من أيار قُصفت ساحة كري هاكاري من المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس.

في الحادي عشر من أيار الجاري وبين الساعة 20:40-23:00 قُصفت ساحة مقاومة ورخليه في منطقة آفاشين بالمروحيات الحربية خمسة مرات.

وبين الساعة 21:00-00:30 من اليوم ذاته قُصفت ساحات كوري جحرو، شهيد شمدين، شهيد هارون، جيا رش، كري شهيد جودي وكري أورتي بالمروحيات الحربية وبقذائف الأوبيس من المقرات الحدودية